Začelo se je s kokainom v Punta Cani

Pred ljubljanskim okrožnim sodiščem so začeli predobravnavne naroke za 16 obtoženih zaradi preprodaje drog in pranja denarja, pridobljenega z drogami. Hudodelsko združbo naj bi vodil Alen Čirkić, ki je včeraj to odločno zanikal.