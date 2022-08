Obramba in priprave na protinapad

Junija 1980 je minilo pol leta od začetka sovjetske invazije na Afganistan. V popolnoma drugačnem okolju kot danes v Ukrajini je sovjetska vojska po pol leta svoje prve večje vojaške operacije v tujini nadzorovala večja mesta in glavne prometnice v državi. Bila je daleč od cilja, da zavzame vso državo. Podobno kot Natova koalicija dobri dve desetletji pozneje so že takrat varnostni analitiki ocenjevali, da bi za popoln nadzor nad Afganistanom Sovjetska zveza morala pod Hindukuš pripeljati vsaj 300.000 vojakov. Te številke v desetletni vojni, preden so se zadnji vojaki štiri leta po odločitvi sovjetskega politbiroja skrušeno umaknili čez most Hairatan, nikoli niso dosegli. Dolgoletna vojna pod Hindukušem – zaradi nje proti Sovjetski zvezi nikoli niso bile uvedene mednarodne sankcije – se je končala predvsem zato, ker je postala predraga za vse bolj pešajoče sovjetsko plansko gospodarstvo.