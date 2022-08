Drugi poživitveni odmerek je nebodigatreba

Nacionalni inštitut za javno zdravje je julija začrtal strategijo, po kateri naj se stanovalci domov starejših občanov nujno ponovno cepijo proti covidu-19. Enotne promocije in organizacije razdeljevanja četrtega odmerka v DSO doslej ni pripravil. To nalogo morajo opraviti vodstva domov. Pristopi so temu primerno raznoliki.