Tri dni pred začetkom svetovnega prvenstva so slovenski odbojkarji v Areni Stožice premagali Iran s 3:0 (20, 25, 28). Tudi na ta način so osmi reprezentanci sveta vrnili za poraz v ligi narodov, predvsem pa potrdili, da so na najpomembnejše letošnje tekmovanje dobro pripravljeni.

»Moramo se zavedati, da je bila to še vedno le pripravljalna tekma. Lahko smo zadovoljni z nekaterimi stvarmi, a še vedno moramo popraviti nekaj detajlov. Imamo še prostor za napredek, predvsem pri tehničnih stvareh in v nekaterih situacijah, kjer nismo reagirali najbolje. Ko nasprotnik odigra dobro, moramo ostati mirni in čakati na naslednjo priložnost,« je po zmagi dejal selektor Gheorghe Cretu, ki je v dobrih 14 dneh, kolikor časa je na slovenski klopi, očitno opravil dobro delo.

Če je soditi po vseh treh pripravljalnih tekmah, je v slovenski reprezentanci več energije, kot jo je bilo v ligi narodov, večja je tudi samozavest igralcev. »Zelo pozitivno je, da smo zmagali na vseh treh tekmah, lahko rečem precej gladko. Tudi proti zelo kakovostnemu Iranu smo pokazali, da smo dvignili kakovost svoje igre in da smo dobro pripravljeni na svetovno prvenstvo. Treniramo dobro in to se potem kaže tudi na tekmah,« to potrjujejo tudi besede Janija Kovačiča, libera slovenske reprezentance.

Vse manj je tudi ugibanj, katerim odbojkarjem bo Cretu, če ne bo poškodb, najbolj zaupal. Na vseh treh tekmah je bila začetna postava Dejan Vinčić, Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Alen Pajenk, Tilen Kozamernik, Tonček Štern in že omenjeni Kovačič. V tej zasedbi je Slovenija proti Iranu igrala prva dva niza, v tretjem so priložnost za igro dobili še preostali igralci. In jo, vsaj nekateri, dobro izkoristili. To samo potrjuje, da ima slovenska reprezentanca tudi širino, ki bo na svetovnem prvenstvu nujno potrebna.

»Tekma z Iranom je bil tisti pravi test, kajti gre za vrhunsko ekipo, na katero smo se dobro odzvali. Še vedno so nam po tleh padale malo prelahke žoge, in to so tisti detajli, ki se jim moramo do petka še posvetiti. Temu moramo nameniti več pozornosti, predvsem lahkih žogam in varanjem,« pa je na pomanjkljivosti opozoril izkušeni Dejan Vinčić.

V slovenski reprezentanci, ki jo v petek čaka uvodna tekma proti Kamerunu, v skupini D sta še reprezentanci Francije in Nemčije, je bil najbolj razpoložen Klemen Čebulj, ki je dosegel 12 točk, osem jih je k zmagi prispeval Tonček Štern, po sedem Tine Urnaut in Rok Možič, šest Mitja Gasparini, štiri Alen Pajenk in Žiga Štern, tri Jan Kozamernik, dve Danijel Koncilja in eno Dejan Vinčić.