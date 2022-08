Deja vu: konje ubijajo, mar ne?

Po zlomu borze leta 1929 so za Američane nastopili hudi časi, morda najhujši v zadnjih dveh stoletjih. Premožni so izgubili svoje prihranke, revni domove, delo in dostojanstvo. Številne je stiska pognala v smrt, vzdržljivejši so se prebijali, kot so vedeli in znali. Horace McCoy je o tem napisal roman Konje ubijajo, mar ne?. Po njem je Sydney Pollack leta 1969 posnel svoj legendarni istoimenski film.