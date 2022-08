Pred nogometaši Maribora je tekma leta. Ob 19. uri bo v Romuniji začel povratno tekmo četrtega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo, po kateri bo znano, ali bo v skupinskem delu igral romunski ali slovenski prvak. Izid 0:0 s prve tekme v Ljudskem vrtu obe ekipi postavlja v enak položaj. Ko je Maribor letos na prvi evropski tekmi doma remiziral 0:0, je na povratni premagal beloruski Šahtjor iz Soligorska in izgubil proti moldavskemu Šerifu. Maribor je za povratno tekmo v Cluju, kamor je odpotoval včeraj s posebnim letalom, angažiral vse sile. Med potniki je tudi poškodovani kapetan Martin Milec, katerega glavna naloga bo moralna podpora ekipi.

Novi trener Maribora Damir Krznar je končal serijo šestih zaporednih porazov, a na klopi slovenskih prvakov še ni zmagal, ampak je iztržil dva bleda remija. »Pričakujem podobno tekmo kot v Ljudskem vrtu. Cluj ima izjemno moč v individualni kakovosti, je trden v obrambi in nevaren v napadu. Naš odgovor mora biti znova plitka obramba, v fazi napada pa moramo biti bolj pogumni in konkretni ter iskati zadetek,« je povedal trener Maribora Damir Krznar. Maribor potrebuje napredovanje v skupinski del tudi zaradi izboljšanja finančnega stanja, saj so pošle skoraj vse zaloge kluba iz časov, ko so igrali v ligi prvakov. V letih 2020 in 2021 je Maribor po poročanju Večera zapravil skupaj skoraj sedem milijonov več, kot je bilo prihodkov. Ob koncu lanskega leta je bilo na računu kluba le še okrog pol milijona evrov, saj je v letu 2021, v katerem ni osvojil nobene lovorike, porabil 7,9 milijona evrov. Od tega je šlo za plače igralcev 2,65 milijona, kar je dobrih deset odstotkov manj kot v letu 2020, za strokovni štab pa dober milijon evrov. Strošek plač za zaposlene v klubu, ki jih je 23 ali 24, je bil 590.000 evrov. Maribor je letos s prodajo igralcev (Makombou, Žugelj) zaslužil 3 milijone evrov (po neuradnih podatkih od te vsote 400.000 evrov pripada Taboru za Makombouja, ki je v Ljudski vrt prišel iz Sežane) in dober milijon evrov z dosedanjimi evropskimi nastopi. Uvrstitev v skupinski del konferenčne lige prinaša 3 milijone evrov, ki jih Maribor nujno potrebuje za normalno poslovanje.

Cluj, ki je tipična domača ekipa, saj je na svojem stadionu letos izgubil le dvakrat, tekmo pričakuje spočit. Vsi trije romunski klubi, ki se borijo za uvrstitev v skupinski del konferenčne lige, konec tedna niso igrali tekem romunskega prvenstva, ampak so jih prestavili v september. Adut Cluja je trdna obramba, saj je na zadnjih petih tekmah prejel le en zadetek. V Evropi je letos odigral sedem tekem in je po rednem delu še neporažen.