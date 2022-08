Spomin na leto 2019, ko je slovenska košarkarska reprezentanca po naslovu evropskega prvaka svetovno prvenstvo spremljala z domačih naslanjačev, je še kako živ. Izbranci takratnega selektorja Rada Trifunovića so se morali prvič spopasti z novim sistemom kvalifikacij, ki po večini ne dovoljuje sodelovanja posameznikov iz lige NBA in evrolige. Zdesetkana izbrana vrsta izzivu ni bila kos, a se je iz nastale situacije naučila veliko. Tudi v drugo brez težav ne gre, a je Slovenija pred drugim delom kvalifikacij to pot v precej boljšem položaju. Medtem ko je bila leta 2018 z dvema zmagama in štirimi porazi praktično že vnaprej obsojena na neuspeh, je tokrat z obrnjenim razmerjem na dobri poti, da se vrne na košarkarski mundial, ki bo od 25. avgusta do 10. septembra prihodnje leto v Indoneziji, na Japonskem in na Filipinih. Pomemben korak bi izbrana vrsta selektorja Aleksandra Sekulića naredila z zmagama proti Estoniji (danes ob 20.30 v Celju) in proti Nemčiji (v nedeljo ob 15. uri v Münchnu).

Zmagi za lažjo jesen in zimo

Slovenija je tokratne kvalifikacije za svetovno prvenstvo začela odlično, ko je novembra lani najprej porazila Hrvaško na gostovanju in nato še Švedsko pred domačimi navijači. Igra ni bila najbolj bleščeča, a je zdaj že jasno, da v kvalifikacijah štejejo le in zgolj samo zmage. V drugem ciklu prvega dela se je izbrana vrsta dvakrat pomerila s Finsko in se obakrat opekla. Po porazu v Helsinkih so izbranci selektorja Sekulića računali, da bo razplet v Kopru drugačen, a znova naleteli na razpoložene Fince, ki so zdržali nalet Klemna Prepeliča in soigralcev v drugem polčasu. Ob razočaranju je bil tedaj svetla točka Žiga Samar, ki je na debiju v članskem reprezentančnem dresu pokazal veliko dobrega. Zadnji cikel prvega dela je Slovenija igrala v skoraj najmočnejši postavi, manjkala sta le poškodovana Prepelič in Vlatko Čančar, in se najprej poigrala s Hrvaško v Stožicah, nato pa trepetala za zmago v Stockholmu proti Švedski.

Z uspehoma proti Estoniji in Nemčiji bi se Slovenija močno približala svetovnemu prvenstvu, predvsem pa bi si oddahnil selektor Aleksander Sekulić, ki bo imel novembra in februarja prihodnje leto znova na voljo okrnjeno zasedbo. A naloga ne bo lahka. Estonija podobno kot Švedska v moštvu nima zvezdnikov najvišje kakovostne ravni, kar pomeni, da ima finski strokovnjak Jukka Toijala ves čas na voljo praktično enako zasedbo. Uigranost je tako glavna prednost današnjega nasprotnika, ki je sicer na zadnjih kvalifikacijskih tekmah konec junija in v začetku julija visoko klonil proti Nemčiji (57:88) in Izraelu (77:96).

Estonija všečna in efektivna

»Ker je pripravljalnega obdobja konec in bo od zdaj naprej štela vsaka tekma, je tudi v reprezentanci čutiti več resnosti,« pravi Aleksander Sekulić. »Čuti se malo napetosti, igralci so precej bolj osredotočeni na delo. Vsi vemo, da se približujejo pomembne tekme, kjer ni prostora za napake.« Slovenski selektor tekmi z Estonijo in Nemčijo še vedno vidi kot pripravljalni za evropsko prvenstvo, a z dejstvom, da ju morajo dobiti. »Trenutno smo z mislimi samo pri Estoniji, ki smo jo dobro preučili. Nekaj težav s poškodbami imajo, a na to se ne oziramo. Igrajo izrazito moštveno, veliko mečejo z razdalje in gredo nato vsi na skok. So nevarni, kar so potrdili z uvrstitvijo v drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ko so za seboj pustili Poljsko. Tudi v pripravljalnem obdobju so pokazali všečno in efektivno igro,« opozarja Sekulić.

Da gre za moštvo, ki se v nobenem trenutku ne preda, opozarja tudi Zoran Dragić. »Imajo svoj sistem igre, od katerega ne odstopajo. Ves čas igrajo maksimalno zavzeto, predvsem pa so nevarni v skoku, na katerega po metu planejo vsi. Pomembno bo, da od uvodnega sodnikovega meta uveljavimo svoj ritem igre in čim hitreje naredimo razliko ter tekmo mirno pripeljemo k zmagi.«

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo, vrstni red v skupini J (na SP gredo prve tri ekipe): Nemčija in Finska po 5-1, Slovenija 4-2, Izrael 3-3, Švedska in Estonija po 2-4.