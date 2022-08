#Reportaža Jezersko: Nazaj k naravi in žgancem za moč

Mir, tišina in neokrnjena pokrajina, ki jemlje dih. To pa ni vse, kar privablja obiskovalce v eno najlepših alpskih dolin pri nas. Na Jezerskem v tem času poleg pohodnikov in kolesarjev pridejo na svoj račun tudi gurmani, zaradi kakovosti življenja pa se v zadnjih letih tja vrača vse več mladih. Tudi zato bo eden največjih izzivov Jezerjanov v prihodnje obnova vrtca in šole.