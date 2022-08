Julian Hetzel, režiser, glasbenik in vizualni umetnik: Veliko ljudi prav dobro ve, a ne naredi nič

Nemški umetnik Julian Hetzel deluje na presečišču gledališča, glasbe in vizualne umetnosti, uporablja pa dokumentarni pristop in vztraja pri politični razsežnosti svojih projektov. Kot pravi: ni dovolj, da vemo, kaj je narobe, treba je tudi kaj narediti. Na festivalu sodobnih uprizoritvenih umetnosti Mladi levi je te dni navdušil s predstavo All inclusive (Vse vključeno), ki govori o marketinški zlorabi vojnih dogodkov na Bližnjem vzhodu, spremenjenih v »umetnost«.