Nihče od odgovornih z Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (Ursiks) nima toliko poguma, da bi javno povedal, da kandidata za pravosodnega policista, ki ga oblečejo v uniformo in vržejo naravnost med zapornike, mesečno plačajo 750 € neto. Za to miloščino za nove pravosodne policiste je skozi spremembo zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Ziks) poskrbel predzadnji in na zahtevo Sindikata državnih organov Slovenije (Sdos) razrešeni generalni direktor Ursiksa.

Te usodne napake obe prejšnji vladi nista hoteli popraviti, zato kandidatov za pravosodne policiste s plačo, ki ne dosega niti minimalne plače, še dolgo ne bo, vsaj kaj posebej primernih ne. Vse to je posledica slabega in tudi premalo strokovnega dela vseh tistih, enih in istih posameznikov, ki že desetletja vedrijo in oblačijo na generalnem uradu Ursiksa, zato tudi ne zmorejo ustreznejšega razvoja slovenskega zaporskega sistema, ki je potreben vsebinske prenove in novih, za zaporsko službo primernih, izobraženih in primerno usposobljenih pravosodnih policistov ter vseh drugih strokovnih sodelavcev, ki se ukvarjajo z neposredno strokovno obravnavo obsojencev, pripornikov in gojencev v prevzgojnem domu.

Prav nobene od vladajočih političnih garnitur ni kaj prida ganila stalna problematika pomanjkanja pravosodnih policistov, ki so v letu 2021 opravili 63.666 nadur in v zmanjšanih posadkah pri varovanju zavodov že desetletja doživljajo nepotreben stres in osebne stiske ter se odrekajo normalnemu socialnemu in družinskemu življenju. Nič kaj boljše se ne godi pedagoškim in vzgojnim delavcem, inštruktorjem za delo, zdravstvenim delavcem in vsem drugim, ki svoje delo opravljajo neposredno z zaporniki, a vendar ni njihovo delo nič boljše plačano, kot če bi delali v kakšni varni pisarni katerega od ministrstev, saj dobi uradnik v nazivu svetovalca na ministrstvu prav enako plačo kot njegov kolega uradnik, ki se ukvarja z zaporniki v zaporu. Pravosodni policisti bi bili več kot zadovoljni s panožno kolektivno pogodbo policistov ter z veliko boljše urejenim položajem policistov notranjih zadev, pedagogi in psihologi in drugi strokovnjaki v zaporu z univerzitetno izobrazbo oziroma z II. bolonjsko stopnjo, pa bi bili srečni vsaj s plačo in bonitetami učitelja na osnovni šoli ali vzgojitelja v otroškem vrtcu, zato direktor največjega slovenskega zapora na Dobu s tristo zaposlenimi, ki skrbijo za več kot 600 obsojencev, lahko le sanja o plači višjega sekretarja v državni upravi.

Prepričan sem, da ne bom prav nič zgrešil s trditvijo, če zanemarjanje slovenskega zaporskega sistema primerjam s slabim delovanjem pravne države oziroma pregona velikega kriminala ter korupcije, saj kot predsednik največjega uradniškega sindikata v državi v večini primerov doživljam ignoranco politične oblasti, zato se bojim, da po več kot 40 letih obljub ne bom dočakal novega zapora v Ljubljani.

Vedno sem bil in tudi bom na strani pravosodnih policistov in vseh drugih strokovnih delavcev, ki si s svojim delom služijo kruh v slovenskih zaporih, zato bomo morali v skupno in odločno akcijo ter zahtevati, da se to slabo materialno, kadrovsko, prostorsko in temu primerno nevarno stanje že končno prekine.

Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije