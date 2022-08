»Pomembneje je, da nas čedalje več živi bolj v skladu s trajnostnimi vidiki, kot to, da redki živijo popolnoma v skladu z njimi,« so besede Neže Palčič, koordinatorice Festivala trajnosti, ki ga od danes gosti Litija. Hkrati z delavnico intuitivnega petja na Ponovičah, ki bo namenjena urjenju glasu kot naravno danega inštrumenta, bo ob 17. uri na isti lokaciji potekal dogodek Gozdna kopel, ki ga bo vodila Cvetka Avguštin, upokojena zdravnica, specialistka interne in socialne medicine. »Prisotnim bo predstavila širino pozitivnih učinkov na zdravje, ki jih ponuja sprehod po gozdu. Oba dogodka bosta obiskovalce povabila v naravo,« so pozvali v društvu Lojtra, ki se je podpisalo pod organizacijo dogodka. Ta bo vse do sobote oživil tudi litijski Valvazorjev trg. Od 8. do 12. ure bo tam namreč odprt prostor za deljenje dobrih praks in znanja o trajnosti, tako na lokalni kot na globalni ravni. Tržnici na plac' se bo namreč poleg siceršnjih lokalnih ponudnikov zelenjave in prehrambnih izdelkov pridružilo še devet ambasadorjev trajnosti, ki bodo poleg svojih izdelkov z obiskovalci delili svoje projekte in trajnostne programe ter jim poskušali predati trajnostne prakse.

»Moto festivala je Kjer raste upanje, njegov cilj pa je osvetliti primere dobrih praks, jih predstaviti ljudem z upanjem, da jih navdihnemo, da jim pokažemo širino trajnosti ter kako jo lahko z najmanjšimi koraki implementiramo v svoje življenje,« je povedala Palčičeva in dodala, da lokalne skupnosti ponujajo ogromno alternativ za bolj trajnostno naravnano življenje in bolj trajnostno prihodnost Evrope. Med drugimi bo na svoji stojnici gostovala skupina Za Savo, ki združuje več nevladnih organizacij, gibanj in zasavskih civilnih iniciativ. Mimoidočim bo predstavila peticijo za ohranitev reke proti novim hidroelektrarnam in naravoslovne delavnice, prek katerih bodo lahko obiskovalci bolje spoznali reko in njen ekosistem ter prvi slovenski veslaški vodnik po reki Savi. Svoj program bo predstavil tudi Inštitut Vidra, ki bo skozi igro predstavil osnovne biološke in ekološke značilnosti bobra, našega ekosistemskega inženirja.

Okrogla miza v Farbarjevem gradu

V okviru festivala bo na Valvazorjevem trgu potekal projekt Živa pritličja, ki opozarja na pomembnost oživljanja in življenja pritličnih prostorov v manjših mestnih središčih. V sklopu tega projekta bo na temo stanovanjske problematike prav tako v soboto ob 11.30 v Farbarjevem gradu potekala okrogla miza z naslovom Kje bomo pa danes spali? Klub Kliše, turističnoinformacijski center in Koblerjeva hiša bodo svoje prostore odprli za različne ustvarjalne delavnice na temo trajnosti. Med drugim se bodo obiskovalci učili izdelave naravne folije za živila in kako s tehniko vezenja rožic oblačilom z manjšimi poškodbami podaljšati življenjsko dobo.

Sobotno dogajanje bo ob 20. uri v parku na Stavbah zaokrožil ogled filma Zgodbe Save. Dokumentarni film, ki si ga bodo obiskovalci lahko ogledali na prostem, predstavlja ekipo štirih kajakašev, ki so v enajstih dneh med 258 preveslanimi kilometri doživeli zaplete, spoznanja in uvide v negotovo prihodnost te reke. »Festival torej pokriva zelo široko področje trajnosti – področje bivanja, gradnje, samooskrbe v gospodinjstvih, pokrajini, državi. Naša želja je, da skozi festivalske vsebine ljudem približamo čim širši vidik trajnost, saj se trenutno zdi, kot da smo kot družba še vedno preveč omejeni na dojemanje trajnosti,« je povedala Palčičeva. Dodala je, da trajnost ni drastična, ne zahteva odpovedovanja in od posameznika ne zahteva, da zapusti urbano okolje in živi v divjini samo v smislu recikliranja, ponovne uporabe in izbire življenja.

Tam, kjer se bo festival začel, se bo tudi končal – v naravi na Ponovičah. Če bo Valvazorjev trg prostor za mreženje in informiranje o trajnostnem delovanju v praksi, bo hrib na Ponovičah kraj za bolj individualno in poglobljeno povezovanje s seboj, z naravo. V nedeljo ob 20. uri bo tam pod prenovljenim toplarjem sklepni del festivala – akustični koncert skupine Noreia.