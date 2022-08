Skrajna desničarka Giorgia Meloni, ki ima na predčasnih parlamentarnih volitvah 25. septembra po anketah največ možnosti, da postane premierka, je na spletni strani svoje volilne kampanje objavila posnetek, na katerem 27-letni prosilec za azil iz Gvineje posiljuje 55-letno Ukrajinko na ulici v Piacenzi, mestu na severu Italije. Pod posnetkom je voditeljica stranke Bratje Italije zapisala: »Ne moremo molčati ob takšnem posilstvu, ki ga je nad žensko iz Ukrajine sredi belega dne v Piacenzi zagrešil prosilec za azil.« Očitno hoče Melonijeva zadevo izkoristiti za to, da pokaže, kako nevarni so migranti in kako nujna je »skrb za varnost v italijanskih mestih«, kar je glavna tema njene volilne kampanje.

Omenjeno posilstvo je naprej vzbudilo pozornost predvsem zato, ker ga je očividec snemal in posnetek objavil na družbenih omrežjih. Velik del italijanske javnosti pa je napadel predvsem 45-letno Melonijevo, ker je posnetek uporabila v volilne namene. Levosredinska Demokratska stranka, ki jo podobno kot Brate Italije podpira okoli četrtina opredeljenih volilcev, je kritizirala politikantsko zlorabo posilstva in nespoštljivost do žrtve, ki je prikazana v nespodobni situaciji. »Nedostojno je, da se objavi posnetke posilstva. Še bolj nedostojno pa, da se to počne v volilne namene,« je dejal voditelj demokratov Enrico Letta.

Prepričujejo tujo javnost, da niso fašisti

Melonijeva je odgovorila, da »levica« ves čas napada njo, namesto da bi se posvetila problematiki varnosti v mestih. Dejala je tudi, da je na videu zakrila obraz žrtve. A omenjena Ukrajinka, ki že več let živi v Italiji, je v torek izjavila, da so jo njeni bližnji na posnetku prepoznali. »Še drugič je postala žrtev,« je ogorčena predsednica senatne komisije za nasilje nad ženskami Valeria Valente, sicer članica Demokratske stranke. Senatorka Valentejeva je od Melonijeve zahtevala, da se opraviči, policija pa je sprožila preiskavo zaradi nezakonite objave videa. Posiljevalca so sicer že aretirali.

Zanimivo bo videti, kako bo vsa zadeva vplivala na podporo stranki Bratje Italije. Melonijeva je imela doslej velike možnosti, da postane premierka, ker naj bi v koaliciji z Ligo Mattea Salvinija in stranko Naprej, Italija Silvia Berlusconija dobila absolutno večino v poslanski zbornici in senatu. Oba domova se bosta v novem sklicu sicer skrčila za približno tretjino sedežev.

Bratje Italije so se močno okrepili, ko so bili od vseh danes pomembnih strank edini v opoziciji nasproti vladi Maria Draghija, ki ta čas opravlja le še tekoče posle in ne podpira nobene stranke. Melonijeva pa je v zadnjih tednih poskušala prepričati predvsem tujo javnost, da gre pri Bratih Italije za desnosredinsko stranko, ki je dokončno opravila s svojo fašistično preteklostjo. Zlasti Bruselj, iz katerega mora Italija dobiti 200 milijard evrov za okrevanje gospodarstva po pandemiji, pa hoče prepričati, da ni proti EU.