Ogledi bodo na voljo do 12. septembra, obiskovalci pa se bodo sprehodili skozi šest prelomnih obdobij, ki so zaznamovala zgodovino gradu in razvoj Ljubljane. Na vsaki izmed kulinaričnih postojank se bo predstavila zgodovinska osebnost, ki bo hrano postregla na način, kot se za določeno obdobje spodobi. Časovni sopotniki programa so rimski vojak in svečenica iz časa rimske Emone, vitez Jurij, ki je v času zgodnjega srednjega veka premagal zmaja, sledita cesar Friderik III. Habsburški in njegova žena Eleonora Helena Portugalska. Iz obdobja Ilirskih provinc bodo udeležence pozdravili Napoleonov vojak in redovnica – bolničarka, nato kaznjenka iz 19. stoletja, dogodek pa bo sklenil nekdanji ljubljanski župan Ivan Hribar. Vsi recepti šesthodnega menija izhajajo iz kulinarične knjige Jedi časov – časi jedi, ki so jo na ljubljanskem gradu izdali v sodelovanju s priznanim slovenskim etnologom dr. Janezom Bogatajem. Vinska spremljava ponuja okušanje slovenskih vin, vključno z belim in rdečim vinom iz grajskega vinograda.