Kot uvod v septembrski, po napovedih letos največji športni adrenalinski spektakel v dvorani Tivoli, so pripravili piknik, ki so ga popestrili s tem, kar najbolje znajo – s skoki, ki jemljejo dih. Potem ko so leta 2019 s svojim nastopom razprodali tri šove, bodo letos 4. in 5. septembra s premierno izvedbo novega spektakla Tivoli napolnili kar štirikrat. Kot je napovedala ekipa svetovnih prvakov v akrobatskem zabijanju in s serijskimi Guinnessovimi rekordi, bo 90-minutni šov produkt znanja, ki so ga pridobili z leti nastopanja na najrazličnejših prireditvah po svetu. »V Sloveniji takih spektaklov primanjkuje in ravno zato želimo vzpostaviti tradicijo, navado, da tudi tak tip dogodka obstaja in da imajo ljudje možnost vsaj enkrat na leto doživeti vsaj eno mega športno adrenalinsko ali cirkuško predstavo teh razsežnosti,« so pred nastopom povedali Dunkin Devils.