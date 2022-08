Črna na Koroškem. Butična, zelena idila, poimenovana Črjanski raj, se skriva nedaleč od Črne na Koroškem, v neokrnjeni naravi doline Koprivna. »Tu je pravi raj za radovedneže in pustolovce, takšne, ki imajo radi naravo in mir. Tu se namreč čas ustavi. Prevzamejo nas svež gorski zrak, šumenje izvira reke Meže, neokrnjena narava in pester živalski svet. Vse to je najbrž tisto, zaradi česar domačini tu dočakajo častitljivo starost,« pravi Katja Gole, širši javnosti, predvsem Korošcem, poznana tudi kot novinarka Koroškega radia.

Tudi sama je domačinka, Črnjanka, ki je ob novinarskem delu sprejela še en izziv – upravljanje idilične destinacije, ki jo je v nekdanji podružnični osnovni šoli s pomočjo Geoparka Karavanke in s sredstvi programa Interreg v okviru projekta NaKult uredila občina Črna na Koroškem. Vanjo so namestili skupna ležišča z desetimi posteljami, uredili kuhinjo in sanitarne prostore s kopalnico in kupili opremo za izvajanje različnih aktivnosti, povezanih z opazovanjem in preučevanjem naravnih pojavov in značilnosti območja, s tradicionalnimi običaji, obrtmi in kulturno dediščino ter zdravim in aktivnim življenjem v neokrnjeni naravi. Na razpolago so tudi gorska kolesa, oprema za pohodništvo in planinarjenje ter kampiranje.

Streljaj od Koprivne znamenita črna Marija

Občina je z razpisom iskala najemnika, ki bi se lotil celovitega razvoja doživljajskih programov in hkrati upravljal stavbo. Nanj se je prijavila Katja Gole, ki si je skupaj z razširjeno družino zadala precej visoke cilje. Poleg dodatnih ležišč se je lotila prenove apartmaja s šestimi ležišči in savno, ki bo služil bivanju učiteljev oziroma tistih, ki bodo na taborih spremljali učence in dijake. »Pripravljamo raznolike programe in izvajamo doživljajske tabore V deželi kralja Matjaža. Tu otroci doživijo pristne, nepozabne počitnice. Rdeča nit taborov je spoznavanje legende o kralju Matjažu, ki zadnji dan obišče vsakega počitnikarja posebej in posname personalizirano pravljico.

Udeleženci tudi planinarijo, kolesarijo, nabirajo zelišča, kuhajo sokove, spoznavajo delo na kmetiji, uživajo v adrenalinskem parku, odkrivajo vodne poti v okolici, se družijo z živalmi in bajeslovnimi bitji,« našteva Galetova. V šestih dneh v kraljevem raju pa lahko počno še marsikaj drugega, med drugim s profesionalnimi teleskopi opazujejo nočno nebo. Vse dejavnosti vodijo usposobljeni mentorji, med njimi sta tudi gozdni pedagoginji. »Eden od programov, ki jih ponujamo, so delavnice za učitelje in vzgojitelje na temo gozdne in vodne pedagogike. Od septembra naprej bomo gostili šole v naravi, pestri in strokovno pripravljeni programi pa bodo vključevali tudi vsebine iz geologije, naravoslovja, astronomije in geografije.« Ker so odnosi med sodelavci marsikje skrhani, bodo prirejali tudi tako imenovane team buildinge, pa tudi dve uri dolge pohode na avstrijsko stran, vse do Luškega stana, od koder je čudovit razgled vse do Triglava.

»Ena od znamenitosti, le streljaj od tu, je črna Marija, ena izmed štirih v Evropi. V dolini Koprivne izvira reka Meža, ki teče mimo lokacije kot bister gorski potok. Do izvira se obiskovalci še posebej radi odpravijo, prav tako k 'žegnanmu koritu', iz katerega teče zdravilna voda, ki je še posebej blagodejnega učinka za 'prave fante'. Predstavnice nežnejšega spola pa si jo nanašajo na obraz, saj naj bi iz tega korita tekel eliksir mladosti,« našteva Galetova, ki sicer z dušo in srcem ostaja tudi radijka, saj ima usposobljene mentorje, ki so vsemu kos. »Sama verjamem v to zgodbo, v Črjanski raj, ki je tudi ena od lokacij, kjer se bodo ustavili pohodniki, ki se bodo podali na več kot 260 kilometrov dolgo pot okoli Geoparka Karavanke«.