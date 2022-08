V novinarskih sindikatih namreč menijo, da so izpolnjeni pogoji za njegovo razrešitev po 54. členu statuta podjetja. »Po pregledu dogodkov, dokumentov v zvezi z njimi in pričevanju novinarjev ter pravnem pregledu možnih in dejanskih kršitev delovnopravnih in medijskih predpisov, ki jih je z neformalnim ravnanjem storil direktor TV Slovenija, zahtevamo, da ravnanja Uroša Urbanije ter zlorabo položaja in pooblastil direktorja TV Slovenije v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi generalni direktor RTV nemudoma prepreči,« so zapisali v sporočilu, ki ga je podpisala Helena Milinković, predsednica Sindikata novinarjev TV Slovenija.