Potem ko je čast odprtja tradicionalnega poletnega festivala minuli petek pripadla rock skupinama Hoffman band in Fat Butlers, se pestro dogajanje z glasbenimi delavnicami obeta tudi v drugih glasbenih zvrsteh. Vrhunec festivala bo koncert Jana Plestenjaka na škofjeloškem gradu, zaključil pa ga bo nedeljski nastop škofjeloških glasbenikov z orkestrom Amadeo.

Minuli konec tedna so na svoj račun prišli ljubitelji sladkih dobrot, ki so svoje brbončice razvajali na festivalu sladoleda Sladka Loka. Ponudbo sladoleda v širšem mestnem jedru so dopolnili posebni gostje, tekmovanje za najboljši sladoled, pokušnja carskega praženca, piškotov in slaščic lokalnih ponudnikov, medtem ko so najmlajše obiskovalce navduševale tudi zabavne delavnice, poslikava obrazov in otroške predstave na odru Mestnega trga.

»Družabni in kulturni dogodki so tematsko obarvani in namenjeni vsem. Otroci so vabljeni na delavnice izdelave možička Kopitljačka in ustvarjanja glasbe s pametnim telefonom. Občinstvo vseh generacij se bo zabavalo ob igranju družabnih iger, zaplesalo na plesnih večerih in se sprostilo na standup večeru, ki bo poskrbel za salve smeha in dobro voljo,« v srednjeveško mesto ob sotočju Poljanske in Selške Sore vabi Jana Fojkar iz Zavoda 973, ki ga je občina pred tremi leti ustanovila za organizacijo prireditev in dogodkov v Škofji Loki.

Pivovarski festival z največ ponovitvami

Torkovo dogajanje je bilo v znamenju plesa – pod taktirko učiteljev in animatorjev iz plesne šole Art se je Cankarjev trg spremenil v plesišče, na katerem se je bilo mogoče zavrteti v ritmih disco swinga in salse, sredino dogajanje sta popestrila koncerta zasedbe BorZak, ki v svojem repertoarju združuje mešanico kubanskih ritmov in balkanskega melosa, ter skupine Moonlight Sky, ki navdušuje z žanrsko raznoliko glasbo. Poleg številnih drugih glasbenih imen si bodo vse do konca tedna škofjeloške odre delili tudi standup komiki iz Slovenije in tujine, petkovo dogajanje pa bo namenjeno ljubiteljem piva.

Pivovarski festival Karavana domačih pivovarn je svojo pot v Škofji Loki začel leta 2014 in velja za pivovarski festival z največ ponovitvami v Sloveniji. »Rdeča nit je kultura pitja in spoznavanje procesa varjenja piva, festival pa obiskovalcem prinaša paleto vedno novih okusov, ki jih pivo ponuja zaradi značilnosti procesov nastajanja. Kulinarična spremljava je lokalnega izvora in vedno uglašena s pivovarsko ponudbo. Za dodatno popestritev programa bodo zagotovljene tudi različne družabne igre, s katerimi se lahko dogodek obrne tudi v prijetno družinsko popoldne,« pivovarski festival opiše Fojkarjeva.

Festivalsko dogajanje bo v nedeljo sklenil koncert Škofjeloški virtuozi, na katerim se bodo v okviru projekta orkester Amadeo predstavili škofjeloški glasbeniki, ki študirajo na konservatorijih, glasbenih akademijah in univerzah po Evropi.