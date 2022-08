Letos je klet Puklavec Family Wines na najpomembnejšem slovenskem vinskem ocenjevanju Vino Slovenija Gornja Radgona 2022 osvojila kar 29 medalj, od tega enega šampiona, dve veliki zlati medalji, 12 zlatih medalj in 14 srebrnih medalj. Izjemen dosežek to leto pripisujejo šampionu v kategoriji belih polsuhih vin aromatičnih sort – Traminec Jeruzalem Ormož Zlata linija 2021,ki ga te dni premierno predstavljajo na sejmu AGRA.

Vinska klet se je prestižnega naziva, kar tretjega zapored in skupno šestega zelo razveselila. Direktor vinske kleti Puklavec Family Wines Gorazd Bedenčič je ob prejetju prestižne nagrade poudaril: »Ponovni naziv Vinar leta je močna potrditev naše začrtane strategije razvijanja premium buteljčnih vin in penin. Vse nagrade in medalje za naša vina pomagajo uveljaviti ne samo našo vinsko klet, temveč tudi Ljutomersko-Ormoške gorice, ki nam zagotavljajo vrhunske pogoje za pridelavo odličnega grozdja. Ob tem pa ne smemo pozabiti na našo odlično ekipo vinogradnikov in kooperantov, ki poskrbijo, da naši kletarji prejmejo v klet vrhunsko osnovo za bodoča nagrajena vina. Našim vinoljubcem pa se kot dobitnik večkratnega naslova Vinar leta zavezujemo, da bomo stremeli k odličnosti tudi v prihodnje in poskrbeli, da bo vsaka naša steklenica odraz našega truda in ljubezni do vina.«