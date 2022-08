Aktiv novinarjev informativnega programa TVS je v torkovem sporočilu za javnost zapisal, da brezpogojno podpira urednico in voditelja osrednjih informativnih oddaj Vesno Pfeiffer in Sašo Krajnca in nasprotuje vsakršnim pritiskom na zaposlene. V oddaji TV Dnevnik so prebrali tudi njihovo sporočilo, v katerem med drugim Urbaniji očitajo pritiske, ki jih na zaposlene vrši z dopisi, zahtevami za pojasnila, grožnjami z disciplinskimi postopki in pričakovanji premestitev.

Odgovorno urednico Jadranko Rebernik so pozvali, naj zaščiti zaposlene. Saši Krajncu, ki je v torek vodil Dnevnik, so ob koncu oddaje v živo kolegi iz informativnega programa TVS prišli izrazit podporo tudi v studio.

Grah Whatmough je sporočilo aktiva novinarjev označil za »zlorabo javnega medija za parcialne interese«. »V vodstvu RTV Slovenija si bomo prizadevali, da nezadovoljstvo nekaterih zaposlenih ne bo obremenjevalo naših gledalcev, poslušalcev in bralcev, plačnikov prispevka za RTV, pač pa da se težave posameznikov rešuje znotraj javnega zavoda. Za neprimeren tekst se gledalcem ponovno opravičujemo,« je še zapisal Grah Whatmough v današnjem sporočilu za javnost.

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) pa so danes opozorili na raven kritike ter na »neupravičene, neprimerne in deloma tudi primitivne napade«, ki so jih deležni nekateri novinarji. Med drugim so izpostavili ustvarjalce oddaje Panorama in Rebernikovo. Kritike so po mnenju združenja seveda dovoljene, a ne na način, da se skuša posameznike osebno razvrednotiti. »Presojati in ocenjevati jih je treba izključno na podlagi njihovega dela,« so še zapisali v ZNP.