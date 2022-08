100 najlepših slovenskih popevk: Silvia

Magnifico ali Robert Pešut je glasbenik, ki z lahkoto nastopa na rock festivalih in obenem na izboru za najboljšo slovensko popevko. Njegovi nastopi so redki, gostobeseden ni niti v izjavah za medije. Pri besedilih občasno sodeluje njegova žena Barbara in na tolkalih njegov brat Shatzi, večinoma pa ne gre na oder v manj kot desetčlanski zasedbi. Najštevilčnejši je njegov projekt s srbskim vojaškim orkestrom, s katerim je nastopal z glasbo iz filma Montevideo, ki jo je tudi sam napisal. Del tega projekta je pesem Pukni zoro, ki jo je, ne enkrat, na stadionu Crvene zvezde pelo skoraj 50.000 gledalcev. Večina jih ob tem ni vedela, da gre za Magnificovo skladbo, pač pa so bili prepričani, da je to stara srbska vojaška pesem, kot je ob neki priložnosti izjavil tudi predsednik Republike Srbske Milorad Dodik.