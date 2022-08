V pismu, ki sta ga prejela združenje TUSIAD in ameriška trgovinska zbornica v Turčiji, namestnik ameriške finančne ministrice Wally Adeyemo opozarja, da bi ZDA lahko uvedle sankcije proti turškim bankam in podjetjem, če bodo še naprej sodelovali z Rusijo.

Združenje TUSIAD je v torek sporočilo, da je pismo posredovalo turškima ministrstvoma za zunanje zadeve in za finance. Turške oblasti se na pismo za zdaj niso uradno odzvale.

Adeyemo je že junija, ko je obiskal Ankaro in Istanbul, izrazil zaskrbljenost Washingtona, ker se ruski oligarhi in velika podjetja preko turških podjetij in bank izogibajo sankcijam proti njim zaradi vojne v Ukrajini.

Turčija, ki je članica zveze Nato in je v dobrih odnosih tako z Moskvo kot s Kijevom, si prizadeva ostati nevtralna glede vojne v Ukrajini ter se ni pridružila mednarodnim sankcijam proti Rusiji zaradi vojne.

Ruski predsednik Vladimir Putin in njegov turški kolega Recep Tayyip Erdogan sta se na srečanju v Sočiju v začetku meseca dogovorila tudi o krepitvi gospodarskih odnosov med državama.

Glede na uradne podatke se je vrednost turškega izvoza v Rusijo med majem in julijem letos povečala za skoraj 50 odstotkov glede na enako obdobje lani. Povečuje se tudi uvoz ruske nafte v Turčijo, državi pa sta se dogovorili, da Turčija za ruski plin plačuje v rubljih.