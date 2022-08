Ministrstvo za zdravje je v obvestilu pokrajinskim in občinskim zdravstvenim oddelkom v začetku meseca dejalo, da »LGBTQ+ v celoti ni bolezen, zato zdravljenje ni potrebno, niti mogoče«. Pisalo je, da se zdravniki ne bi smeli »vmešavati ali vsiljevati zdravljenja pacientov LGBTQ+«. Pravijo, da je v primeru potrebne psihološke pomoči njena izvedba nujna le s strani oseb, ki poznajo spolno identiteto.

Preboj sledi večletnim kampanjam skupin za pravice LGBTQ+. Inštitut za študje družbe, gospodarstva in okolja (iSEE) je novembra naslovil peticijo na Svetovno zdravstveno organizacijo v Vietnamu. Zahtevali so potrditev, da biti gej ni bolezen. Izjavo je podal vietnamski predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije Kidong Park, v kateri je potrdil, da kakršnkoli poskus spremembe spolne usmerjenosti »nima medicinske podlage in je nesprejemljiv«.

Skupina za pravice iSEE in LGBTQ+ center zdaj pozivata k zakonodaji, ki bi dovoljevala istospolne poroke v državi.