Kijev Moskvi ponovno očita deportacijo prebivalcev Ukrajinske, češ da so bili prebivalci okupiranih ozemelj prisiljeni oditi v Rusijo in ne v druga območja Ukrajine. Ministrstvo za zunanje zadeve je v včerajšnji izjavi sporočilo, da »Ruska federacija še naprej ugrablja otroke z ozemlja Ukrajine in ureja njihove nezakonite posvojitve v ruske družine«. Iz Moskve se na obtožbe niso odzvali.

Kijev svoje ugotovitve temelji na informacijah lokalnih oblasti mesta Krasnodarju na jugu Rusije. Po izjavi je več kot 300 ukrajinskih otrok »zadržanih v specializiranih ustanovah regije Krasnodar«. Ministrstvo za zunanje zadeve je Rusijo obtožilo dejanj, ki »grobo kršijo Ženevsko konvencijo«. Ta namreč določa pravila za humanitarno obravnavo v vojnem času in konvencijo ZN o otrokovih pravicah.

Ministrstvo poziva, da naj »vse ukrajinske otroke, ki so bili nezakonito razseljeni na ozemlje Rusije, vrnejo njihovim staršem ali zakonitim skrbnikom«. Prav tako je več družin iz Mariupola tiskovni agenciji AFP povedalo, da so bili prisiljeni oditi v Rusijo, da bi pobegnili pred spopadi.