Vojna v Ukrajini še kar traja in ni ji videti konca. Čeprav se včasih zdi, da se bojne črte ne premikajo prav veliko, pa se dogodki na bojišču vendarle odvijajo hitro, večkrat pod tančico skrivnosti. Strategi, ki pozorneje spremljajo dogajanje, medtem ugotavljajo, da bodo glede na zdajšnje izkušnje morali marsikje prilagoditi načrte in ponovno napisati sodobne vojaške učbenike. Ukrajina je namreč postala bojišče različnih tehnologij in pristopov – na eni strani dovršeni sistemi zahodnih držav, na drugi orožje, ki ga je v zadnjih letih razvijala Rusija. Nekateri poznavalci ob tem opozarjajo predvsem na tveganja, ki jih predstavlja umetna inteligenca, ki je vse bolj prisotna na bojišču.

Ena od ključnih novosti vojne v Ukrajini je uporaba brezpilotnih letal. Ukrajina ima na voljo turške brezpilotnike bayraktar, prav tako nekaj podobnih ameriških modelov, medtem ko naj bi se po navedbah medijev ruska vojska zanimala za podobna iranska letala, ki bi jih radi uporabili ob že obstoječih ruskih dronih. Že ob začetku napada na Ukrajino je ruska vojska pokazala posnetke takšnih letal, ki naj bi jih vodila predvsem umetna inteligenca. Sklepamo lahko, da vse več takšnega orožja prihaja tudi v Ukrajino.

Ko govorijo o »pametnem« orožju, ne gre zgolj za letala. Nedavno je v obsežnem pogovoru na temo umetne inteligence in oboroževanja za nemško revijo Der Spiegel spregovoril avstralski poznavalec področja Toby Welsh, ki je opozoril predvsem na ruske mine vrste POM-3. Te delujejo tako, da se v primeru, da zaznajo prihod človeka, poženejo v zrak, eksplodirajo, tako da z delčki ubijejo kar največ ljudi. Razlika med pehotnimi minami, ki so jih uporabljali nekoč, in sodobnimi različicami naj bi bila predvsem ta, da POM-3 zazna, ali je človek, ki je v bližini, ruski vojak ali kdo drug. Če je ruski, se mina ne sproži. Koliko takšne tehnologije je že v uporabi na bojišču, sicer ni znano, prav lahko pa se zgodi, da bo kaj kmalu, če je doslej še niso uporabljali.

Prepoznavanje obrazov

Umetno inteligenco lahko vojska uporabi še na drugačen način. Ukrajinske oborožene sile so spomladi začele uporabljati tehnologijo za prepoznavanje obrazov, predvsem z namenom odkrivanja potencialnih napadalcev, saboterjev, ruskih agentov, pa tudi za prepoznavanje mrtvih in še kaj. Koliko je bila tehnologija doslej koristna ali zanesljiva, ni znano, vendar so njeno uporabo naznanili s precejšnjim pompom.

Ameriški novinar Will Knight, ki piše o umetni inteligenci, je v nedavnem pogovoru za ameriški radio dejal, da smo na začetku nove dobe. »Smo na poti v svet, kjer bodo nove tehnologije spremenile način vojskovanja. Zdaj smo dobili zgolj malo vpogleda v to, kaj lahko pričakujemo, toda večji premiki še prihajajo. Na voljo je kar nekaj novih tehnologij, ki se hitro razvijajo in bodo postale bolj dostopne ter posledično vplivale na tehnologijo na bojiščih.«

Tudi v drugih pogledih so opazovalci priča uporabi novega orožja. Nekaj sodobne oborožitve so Rusi že uporabili. Rusko letalstvo je med drugim objavilo, da so uporabili hipersonične rakete, tehnologijo, ki jo drugi šele razvijajo. Takšne rakete lahko potujejo petkrat hitreje od hitrosti zvoka in lahko zadenejo cilj 2000 kilometrov daleč. Kinžalov, kot so jih poimenovali Rusi, se je zaradi izjemne hitrosti težko obraniti.

Kakšno oborožitev ima na voljo ta trenutek ukrajinska vojska, je težko ugotoviti, ker novo orožje neprestano doteka v državo. Ukrajinska vojska je večkrat izrazila potrebo predvsem po težjem orožju, s katerim bi lahko obranili nekatera ključna območja. V nekaj uspešnih akcijah je, kot se zdi, uporabila tudi brezpilotna letala, nazadnje v napadu na sedež ruske črnomorske flote na Krimu.

Združene države Amerike, Velika Britanija in Nemčija so doslej v državo poslale več raketnih sistemov krajšega dosega (do 80 kilometrov), med katerimi je najbolj znan sistem Himars. Ta je menda bolj natančen kot podobne ruske rakete.

Star način vojskovanja

Kljub temu je doslej večina uporabljenega še vedno »neumnega« orožja, v smislu, da so to predvsem izstrelki in topovske granate, ki nimajo posebnih tehnoloških nadgradenj. V tem smislu so vojaški strategi komentirali, da je rusko-ukrajinska vojna pravzaprav pokazala, da star način vojskovanja ni nepomemben, in čeprav so se sodobne vojske pripravljale predvsem na visokotehnološki spopad, vključno s kibernetskim vojskovanjem, ta vojna kaže, da morajo še vedno upoštevati tradicionalno vojskovanje.

Če pogledamo še drugo orožje, se pokaže, da so imele v prvih tednih vojne eno glavnih vlog na ruski strani balistične rakete iskande, ki lahko zadenejo cilj 500 kilometrov daleč in so lahko prilagojene za napade na bunkerje, lahko pa vsebujejo tudi tehnološko nadgradnjo, s čimer se lahko lažje izogibajo obrambnim tehnologijam.

V nekaterih primerih naj bi ruska vojska uporabila tudi tako imenovane vakuumske bombe, ki veljajo za eno najbolj uničujočih orožij ter vsebujejo razstrelivo in zmes kemikalij, s čimer ob udarcu sprožijo supersonične udarne valove, ki uničijo vse v okolici. Tako so jih poimenovali, ker ob eksploziji iz okolice »posesajo« zrak, kar povzroči ogromno eksplozijo. Ali so bili takšni izstrelki res uporabljeni, je sicer težko preveriti, saj so edini dokazi predvsem ukrajinski posnetki uničenih zgradb. Pogosta so tudi poročila o uporabi raket kalibr, ki so novejše generacije in jih uporabljajo od leta 1994. Te vsebujejo tehnologijo za natančno določanje ciljev.

Od Poljske in Češke je Ukrajina dobila več kot 230 tankov T-72M1, kar je za ukrajinsko vojsko ključno, saj takšne tanke poznajo, na voljo imajo rezervne dele. Vendar niso posebej tehnološko napredni.

Kaj vse to pomeni za dogajanje na terenu, kako to vpliva na razmerje sil in kakšen torej utegne biti konec te vojne? Izvedenci si niso enotni, čeprav v zahodnem tisku prevladuje ocena, da se ruska vojska doslej ni posebej izkazala kot napadalna vojska in da je bil začetek vojne z ruskega vidika slabo načrtovan.

Po petih mesecih bojevanja je bilo sicer opaziti zmanjšanje intenzivnosti bojevanja, vendar tudi glede tega ni enotne ocene, ali to kaže na strateško izčrpanost ali na taktični premor. V zadnjem času se je sicer pokazalo, da ruska vojska uspešno napreduje predvsem zavoljo oborožitvene premoči na terenu, manj zaradi morebitne taktične spretnosti.

Kdaj bo vsega konec?

Glede konca spopadov so si poznavalci enotni, da bo to mogoče šele, ko bosta obe strani ocenjevali, da premirje prinaša več kot vojna. Trenutno razmerje temu ni naklonjeno, saj ima Rusija pod nadzorom precejšen del ukrajinskega ozemlja, na kar Ukrajina ne more pristati. Bolj verjetno je, komentirajo, da si bo Ukrajina poskušala s protiofenzivo povrniti ozemlje, s čimer bi lahko Rusijo prisilili k podpisu premirja.

Nihče torej z gotovostjo ne ve, koliko časa bo spopad še trajal, nekateri menijo, da se bo vojna na tak ali drugačen način nadaljevala več let.

