V poznoavgustovskem poletju, ko na veliko uspevajo kumare, bučke, paradižnik in še marsikaj slastnega, na debelo zorijo tudi jajčevci. V Indiji so jih poznali že pred 4000 leti, Mavri pa so jih šele v 13. stoletju iz arabskega sveta pripeljali v Španijo in pozneje v Italijo. A takrat so bili še tako trpki, da so nazadnjaki trdili, da njihovo uživanje povzroča blaznost, zato so jih imeli bolj za okras. A skozi stoletja so sadeži postajali okusnejši. Ime jajčevci izvira še iz časov, ko so bili sadeži manjši in svetlejši, podobni kokošjim jajcem. Pravijo jim tudi gvinejske buče, Grki jih imenujejo melitzane, od tod poslovenjen izraz melancane. Iz njih lahko pripravimo čuda jedi.

Denimo Parmidžana je sočna in slastna poletna jed z juga Italije, ki je manj znana od pice, lazanje in grške musake, čeprav je z njimi v sorodu. Lahko bi rekli, da je po okusu na neki način podobna sočni pici, pa vendar to ni. Na neki način je podobna tudi sočni lazanji, pa vendar to ni. Še najbližje je grški musaki, pa vendar to ni. Če ste ljubitelj vseh omenjenih jedi, bo parmidžana (it. parmigiana) zadetek v polno. Jed iz pečenih jajčevcev, paradižnika in sira (tudi parmezana) je namreč tako sočna in okusna, hkrati pa nasitna in vendar ne pretežka, zato na poletnem jedilniku nikakor ne sme manjkati. Poleg tega se jo streže mlačno, nikoli vročo. Danes je jed zelo priljubljena v Kampanji, posebno v Neaplju, ter na Siciliji in v Kalabriji, manj pa v Parmi. Izvira namreč s Sicilije, njeno ime pa je šele pozneje postalo povezano s parmezanom (it. parmigiano). V prvotnih recepturah namreč ni vključevala severnjaškega parmezana, temveč le južnjaško mocarelo in druge vrste sira. Podobna jed je opisana v kuharski knjigi Il cuoco galante, ki jo je Vincenzo Corrado izdal leta 1786. Recept opisuje jajčevce, zabeljene z maslom, začinjene z zelišči in cimetom, gratinirane s parmezanom in rumenjaki. Paradižnikov ragu se je v tej jedi uradno pojavil šele v kuharski knjigi Cucina teorico-pratica, ki jo je leta 1837 v Neaplju izdal Ippolito Cavalcanti. Zato nekateri trdijo, da sodobna oblika jedi pravzaprav izvira iz Neaplja. Ampak ime parmidžana naj bi izviralo iz izraza palmigiana​, kar v sicilskem narečju pomeni način zlaganja lesenih deščic v škurah, sredozemskih naoknicah, saj naj bi nanje spominjal način zlaganja rezin jajčevcev v jedi. Mogoče pa je tudi, da je ime jedi nastalo iz besede parmiciana, kar po sicilsko pomeni »perzijska«. Ali se je parmezan v parmidžani sčasoma znašel in ji spremenil ime prav zaradi podobnosti besed, ni znano. Je pa preverjeno slastno!

Parmidžana na klasični način Sestavine za 6 porcij 1 kg jajčevcev,

1 kg zrelih paradižnikov,

500 g zrele (suhe) mocarele,

80 g parmezana,

1 košček čebule

3 stroke česna,

1 šopek sveže bazilike.

1 dl oljčnega olja,

morsko sol. Priprava 1 Pečico segrejemo na 180 °C. Jajčevce operemo in narežemo na pol centimetra debele rezine in jih posolimo. Zložimo jih v dva pekača, obložena s papirjem za peko. Vsako rezino po obeh straneh namažemo z oljem in pekača za pol ure porinemo v pečico. Medtem čebulo in 2 stroka česna nasekljamo in popražimo v globoki ponvi na oljčnem olju, dodamo na koščke narezan paradižnik, 10 listov bazilike in žlico oljčnega olja, posolimo in med občasnim mešanjem počasi kuhamo 20 minut. Kuhani omaki primešamo žlico oljčnega olja. 2 Mocarelo narežemo na tenke rezine. Parmezan nastrgamo. Preostali strok česna nasekljamo in vmešamo v parmezan skupaj z 10 listi bazilike. Jajčevce vzamemo iz pečice. Pekač blago naoljimo in dno prekrijemo z malo paradižnikove omake. Po njej rahlo prekrivno (kot strešnike) zložimo plast jajčevcev. Po njih razporedimo polovico mocarele in na to tretjino omake. Posujemo s tretjino parmezana, nato postopek ponovimo še enkrat. Zadnji sloj naj bodo jajčevci in omaka. Posujemo s preostalim parmezanom in za 40 minut porinemo v pečico. 3 Pečeno jed ohladimo do mlačnega, narežemo in ponudimo z dobro listnato solato. Ponekod rezino parmidžane na krožniku podložijo s špageti. Čas priprave in kuhanja: 100 minut

Juha iz lisičk in krompirja Potrebujemo 300 g lisičk ali drugih gob,

½ velike čebule,

2 stroka česna,

2 večja krompirja,

1 žlico riža,

2 korenčka,

1 ščep timijana,

1 šopek svežega peteršilja,

sol, poper, oljčno olje. Priprava Lisičke očistimo, manjše pustimo cele, večje narežemo. Krompir olupimo in narežemo na koščke. Čebulo in česen ločeno drobno nasekljamo, korenček ostrgamo in narežemo na drobno. V večjem loncu na malo olja popražimo čebulo, da začne rjaveti. Dodamo česen. Ko zadiši, dodamo lisičke. Počakamo, da voda povre, nato dodamo korenček, krompir, sol, ščep popra in zalijemo z dvema litroma vode. Ko zavre, dodamo riž in pokrito kuhamo 20 minut, da se korenček zmehča. Dodamo timijan, kuhamo še minuto in odstavimo. Dodamo sveže nasekljan peteršilj in postrežemo.