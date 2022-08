Podjetji vzroka za požarno nevarnost nista ugotovili, prav tako pa niso potrdili nobenih požarov in materialne ali fizične škode. Kljub temu je podjetje Kia v včerajšnji izjavi dejalo, da so dobili prijave o šestih požarih vozil Teluride modelnega leta 2020. Kljub temu, da modela leta 2021 in 2022 nimata prijavljenih varnostnih težav, sta bila prav tako odpoklicana.

Kia trdi, da bo lastnikom povrnila morebitne nastale stroške popravil. V opozorilu za potrošnike so zapisali, da naj bi bil domnevni vzrok za požare dodatna vlečna kljuka, ki v modul jermena povzroči vlago in posledično tudi kratek stik. Hyundaijev predstavnik za stike z javnostmi je kasneje povedal, da so v Kanadi potrdili tri požare. Proizvajalec avtomobilov je seznanjen z incidenti, pri tem pa zagotavljajo, da do večjih nesreč ali poškodb ni prišlo.

Potrošnikom sporočajo, da bodo obveščeni, ko bo popravilo težave na voljo. Odpoklicali so nekaj več kot 245 tisoč vozil Hyundai in 36 tisoč vodil Kia.