Na severu Čila, v majhnem mestu San Pedro de Atacama, se predvsem starejši prebivalci ukvarjajo s kmetijstvom, poleg tega je zelo močna gospodarska panoga v teh krajih turizem. San Pedro je namreč priljubljen turistični kraj, umeščen v puščavo ob Andih. V gorskem okolju, kjer se vrhovi vzpenjajo do 6000 metrov nadmorske višine, se razteza tudi visokogorska ravnina, ki je relativno zelena. Obkrožajo jo puščavske ravnice, gole, z izjemo oaz, kjer s pomočjo namakanja rastejo drevesa, urejajo vrtove in kmetijske površine. Zaradi teh naravnih okoliščin, ki jih opiše Mojca Cajnko, je San Pedro izjemno privlačen, za popotnike pa še zaradi dodatnega dejstva, da je tudi dobra izhodiščna točka za nadaljnja potovanja po Boliviji, Argentini, Braziliji in Peruju.

Na kratek opis tega priljubljenega turističnega kraja je v vodniku leta 1994 naletela tudi Mojca Cajnko, ki je takrat kot ljubiteljica Južne Amerike potovala po Čilu. Obiskala je to majhno mesto, kjer se je zaljubila v domačina in se zato leto kasneje tja preselila, se poročila in si ustvarila življenje. Z možem sta najprej imela lokal, zdaj pa vodita hostel in restavracijo. Skoraj 30 let bo, odkar Mariborčanka živi na severu Čila. Slovenijo obišče vsako leto in zdaj, ko se bliža upokojitev, vedno resneje razmišlja, da bi v rodno deželo prihajala za daljša obdobja. »Slovenija mi prija predvsem zaradi ljudi, ker si v Čilu nisem spletla tako tesnih vezi kot tu. V kasnejšem obdobju življenja si je težje ustvariti prijateljstvo, kot so tista iz mladosti, s katerimi imaš več skupnih spominov in doživetij.« Za domačine v mestu v puščavi Atacama pravi, da so do tujcev zelo prisrčni in odprti. Živi pa v San Pedru tudi veliko priseljencev, ki jih je tja privabil turizem. »Ko sem prišla sem, je bilo tu 500 prebivalcev, danes jih je okoli 5000,« slikovito opisuje Mojca Cajnko.

Konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let se je v San Pedro začelo seliti vse več mladih podjetnikov iz večjih čilskih mest in z različnih koncev sveta, vse od Angležev, Francozov do Italijanov in drugih, ki so tja prišli v iskanju novih priložnosti in prijetnega načina življenja. Turistična sezona je v San Pedru vse leto, »ker je skoraj vedno sonce, zelo malo je namreč oblačnih in deževnih dni. Pozimi so temperature sicer malo nižje, a dnevi so sončni in topli.«

Prijeten način življenja je po besedah Mojce Cajnko povezan med drugim s podnebjem, saj si lahko ves čas na prostem in greš v notranje prostore praktično samo spat. »Vse se dogaja pod milim nebom, ki je čudovite temno modre barve, ponoči pa je polno zvezd. Veliko se dogaja na ulicah, lahko pa se posvečaš delu na svoji zemlji ter se ukvarjaš z domačimi živalmi. Tu si rešen mestnega življenja, ni velikih trgovin in drugih sodobnih potrošniških instalacij.« Vlada prijeten podeželski, umirjen ritem.

Glinene hiše in neasfaltirane ceste

Ena od posebnosti San Pedra da Atacama so hiše, ki so zgrajene iz na soncu sušenih glinenih opek in premazane z blatom. »Narejene so iz lokalnih materialov, kot so glina, slama, trsje in les. Imajo ravne strehe, zaradi zaščite pred soncem pa zelo majhna okna in vrata. Poleti se tako znotraj ohrani hlad in pozimi toplota,« lokalno gradnjo opiše Mojca Cajnko. Poleg tega v mestu tudi niso asfaltirane ceste, temveč so iz zemlje.

Življenje v čilskem mestu v puščavi je prepredeno z različnimi obredi, v katerih se domačini zahvaljujejo za razne stvari. »Tako sva bila recimo k neki družini povabljena kot botra njihovega avtomobila. Pripravili so pojedino in imeli smo obred. Na tla pogrnejo tkano podlago, nanjo položijo kokine liste, žganje, tobak in aloho, ki je neke vrste mošt iz semen rožičevca. Kokine liste nato v rokah tresejo in se zahvaljujejo za dobrino, ki so jo prejeli,« opisuje Mojca Cajnko. Zahvaljujejo se materi Zemlji, ki velja za največje božanstvo, in očetu Nebu. »V njihovem verovanju je prisotnih veliko naravnih elementov. Obračajo se h goram in rekam, ki imajo velik duhovni pomen.« Kot kmetovalci in živinorejci zelo spoštujejo naravo in živali. »Domače živali, kot so ovce, koze in lame, so zelo pomembne. Sploh do lam gojijo veliko spoštovanje. Ko kakšno žival zakoljejo, to spremljajo z obredom in zahvalami.«

Del vsakdana v San Pedru je tudi ljudsko zdravilstvo, »ki je tako zelo prisotno, da so na občinski ravni zdravilke dobile svoj delovni prostor, kjer sprejemajo stranke. Mnogi se še vedno prej obračajo k njim kot pa k sodobni medicini.«

Pomen družine

Družina ima v čilski družbi pomembno vlogo. »Veliko je obujanja spomina na prednike, kar me je zelo presenetilo, ker tega mi ne poznamo. Sicer pa ima širša družina izjemen pomen, saj skoraj že nadomešča prijateljske vezi,« pojasnjuje Mojca Cajnko. Pripoveduje še, kako je živahno, ko se za praznike, recimo božič, zbere vsa družina njenega moža, kar je kakšnih 30 ljudi na kupu. »Med njimi se sklepajo tudi posli, prodaje in vse skupaj deluje kot majhno podjetje.«