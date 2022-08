Tone Vogrinec je spregovoril o uspešni smučarski karieri Bojana Križaja, pa tudi Roka Petroviča, ki je še pred tragično smrtjo izgubil motivacijo za smučanje, ter povedal številne zgodbe serviserjev in drugih opremljevalcev in izdelovalcev smuči. A glavni del iskrenega pogovora je prišel proti koncu, ko je Vogrinec številne presenetil z izpovedjo, da sta šele pred kratkim z njegovih ramen padli dve težki bremeni. Zdaj smo pri zgodbi z uspešno alpsko smučarko Matejo Svet, ki je pri komaj 21 letih iznenada sklenila športno pot, kar je dodobra razburilo domišljijo številnih Slovencev.

Vogrinec je v pogovoru za Nedeljski dnevnik že aprila, ko je izšla njegova biografija, številna natolcevanja, ki so se pojavljala v javnosti, tudi o spolnem odnosu s smučarko, označil za smešna. »Žal na komentarje, ki so seveda anonimni, nisem mogel vplivati. So pa šli pisci pogosto čez mejo dobrega okusa, ko so ugibali o tem, da sem bil za odhod Mateje Svet iz športa kriv jaz. To ne drži, ker se med nama nikoli ni zgodilo nič, ampak res nič, zaradi česar ji ne bi mogel pogledati v oči. A Slovenci se očitno radi izživljajo nad usodami drugih,« je takrat dejal Vogrinec.

Nato je presenetil z razkritjem, da sta se z Matejo Svet po vseh teh letih vendarle končno sestala, srečanje pa je v tajnosti pripravil Bojan Križaj. »Sam nisem niti malo slutil, da sta se Križaj in Svetova o srečanju dogovorila. Bojan mi je samo rekel, naj na določen dan pridem na neko lokacijo v Ljubljani. Ko sem prišel, je na dogovorjenem mestu čakal sam. Skupaj sva odšla v poslovno stavbo in se z dvigalom odpeljala do vrha, kjer je manjši lokal. Tudi ko sva prispela na vrh, tam ni bilo nikogar. Križaj mi je naposled dejal, naj malo počakam, in odšel, medtem pa je prišel natakar in natočil tri kozarce penine. Nenadoma se je ustavilo dvigalo in iz njega sta izstopila Bojan in Mateja Svet. Tisti dan sva se z Matejo pogovarjala kar štiri ure. In od tistega dne je zgodba za naju končana,« je vidno ganjen razkril Vogrinec, ki je solznih oči priznal, da mu gre ob spominu na to srečanje še vedno na jok.

A to ni bilo edino breme, ki mu je dolgo časa ležalo na srcu.

