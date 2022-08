Včeraj popoldan se je najverjetneje zaradi okvare vlaka že deset minut po začetku vožnje na relaciji med francoskim Calaisom v britanski Folkestone sprožil alarm, zaradi katerega so z njega evakuirali potnike. Ti so se v skoraj 38-kilometrskem predoru pod Rokavskim prelivom, ki povezuje Francijo in Veliko Britanijo, na evakuacijsko pot po servisnem predoru odpravili kar peš. Ker so na nadomestni vlak čakali pet ur, je nekatere zajela panika.

Potnica doživela napad panike

»Hoja po servisnem tunelu je bila strašljiva,« je za agencijo PA dejala 37-letna potnica Sarah Fellows iz Birminghama. »Kot bi bili v grozljivki. Hodili smo v neznano, nismo vedeli, kaj se dogaja. In to še toliko metrov pod površjem. Postrojili so nas v vrsto,« je dodala. Opisala je še, kako je ena potnica v bližini doživela panični napad, druga je neutolažljivo jokala. »Mnogi so bili na robu, saj je predor dokaj nenavaden prostor. Zelo dolgo smo bili ujeti v njem,« pa je za agencijo PA dejal potnik, ki ni želel biti imenovan, poroča britanski BBC.

Eurotunnel: incident dans le tunnel sous la Manche. Des passagers se sont retrouvés bloqués après la panne d'un train. Ils ont été évacués par le tunnel de service. (@underemployed) pic.twitter.com/RVp2gBqrD3 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 23, 2022

Najdaljši podvodni tunel na svetu

Zaenkrat ni čisto znano, kaj se je zgodilo, saj so sprva iz podjetja Eurotunnel Le Shuttle sporočili, da se je vlak pokvaril, nato pa, da se je le sprožil alarm, kar so pač morali preiskati. Potniki so že med evakuacijo na spletnih družbenih omrežjih objavljali posnetke in fotografije, ob katerih so se hudovali nad slabo komunikacijo podjetja, saj pač niso vedeli, kaj se sploh dogaja. Nezadovoljni so bili tudi tisti, ki so bodisi v Franciji bodisi na Otoku čakali nad vodo, saj so nastale daljše zamude, s tem pa tudi gneča.

Predor je s skoraj 38 kilometri najdaljši podvodni na svetu, pot med Calaisom in Folkestonom pa je sicer dolga okoli 50 kilometrov. V običajnih razmerah traja nekaj več kot pol ure, včeraj popoldan oziroma zvečer pa so se potniki zamudili več kot šest ur.