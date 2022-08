Zaradi goreče prikolice tovornega vozila je bil zjutraj nekaj ur zaprt del štajerske avtoceste in sicer med Blagovico in Trojanami. V obe smeri je nastal nekajkilometrski zastoj. Ogenj so sicer že pogasili, zato bodo kmalu odprli tudi drugi pas avtoceste v smeri Maribora.

Obvoz je še vedno možen po regionalni cesti preko priključkov Lukovica ali Blagovica in Trojane, a so tudi tam nastali zastoji. Obvoz za osebna vozila je možen še po cesti Ljubljana - Kamnik - Tuhinjska dolina – Vransko. Ker je nastajala gneča tudi v smeri Trojane, so zaradi varnosti občasno zaprli predor Ločica.

Policija je informacijo o požaru na vozilu prejela okoli pol šeste ure zjutraj, kako in zakaj je zagorelo, še preiskujejo. Voznike so sicer nemudoma pozvali, naj v zastoju ustvarijo reševalni pas.