Odbojkarski trener Iztok Kšela je pred 18 leti vodil generacijo, v kateri je bil med drugim tudi Tine Urnaut. Leto pozneje je Kšela že vodil člansko reprezentanco, s katero se je po šestih letih premora uvrstil na evropsko prvenstvo v Sankt Peterburgu. V mestu oktobrske revolucije slovenski odbojkarji še niso dočakali svoje prve zmage na evropskih prvenstvih, do nje so prišli šele štiri leta pozneje pod vodstvom Veselina Vukovića, Kšela, ki bo v letošnji sezoni vodil odbojkarje Črnuč, pa je v mlajših kategorijah ustvaril novo odlično generacijo z Janom Kozamernikom, Tončkom Šternom in Sašem Štalekarjem na čelu.

Še kot igralec, tudi slovenski mladinski reprezentant in pozneje kot selektor članske reprezentance, si 55-letni strokovnjak iz Hoč, ki že vrsto let dela in živi v Ljubljani, ni nikoli predstavljal, da bo Slovenija kdaj gostila svetovno prvenstvo v odbojki. Zato pa je Urnautovi generaciji, v kateri so bili med drugim tudi zdajšnji reprezentant Gregor Ropret, Alen Šket, ki je tudi sodeloval pri vseh treh kolajnah na evropskih prvenstvih, Matevž Kamnik, Vid Jakopin, ki sta oba zaradi poškodb morala predčasno končati igranje odbojke, in Miha Plot, če omenimo le še nekatere igralce, napovedal, da se bo uvrstila na olimpijske igre.

Z Ropretom boljši pogoji

»Dobro, to se za zdaj na žalost še ni zgodilo, tudi zaradi sistema, kako se uvršča na olimpijske igre. Upam, da se bo tokrat izšlo in da bo ta generacija svoje dobre igre kronala z nastopom na olimpijskih igrah. Sicer pa gre za igralce, ki so resnično že dolgo skupaj, skupaj so dozorevali in se nikoli niso predajali. Ampak vsi ti uspehi niso prišli čez noč, v tej reprezentanci je kar nekaj igralcev, ki sem jih peljal na evropsko prvenstvo v Sankt Peterburgu, takrat so bili stari 20, 21 let, Urnaut še manj, in logično je, da od njih takrat še nismo mogli pričakovati vrhunskih rezultatov. Takrat je bil cilj, da se redno uvrščamo na evropska prvenstva.«

To se je tudi zgodilo, saj od takrat naprej Slovenija ni izpustila nobenega evropskega prvenstva, še več, na zadnjih štirih je trikrat osvojila srebrno kolajno. »V Evropi je veliko reprezentanc, ki upravičeno lahko pričakujejo kolajne na velikih tekmovanjih. Tudi na svetovnih prvenstvih. Enkrat ti uspe, drugič ne. Nam je na evropskih prvenstvih uspelo trikrat, kar je za malo Slovenijo velik uspeh. Z generacijo, ki je na mladinskem evropskem prvenstvu leta 2006 osvojila četrto mesto in velja za nekakšno prelomnico, smo bili prvič tudi telesno konkurenčni našim nasprotnikom. Druga stvar je, da so se z dobrimi igrami v reprezentanci lahko prodali v dobre klube v tujini, kjer so še bolj napredovali,« je enega od razlogov za preporod slovenske odbojke navedel Kšela. »Nihče od teh igralcev ni nikoli odpovedal nastopa v reprezentanci, kar je bila v preteklosti pogosta praksa. Vsakemu športniku mora biti reprezentanca najvišji motiv, moram pa reči, da so se po vsakem prvenstvu ti fantje bolje prodajali in prišli v boljše klube. Pa še nekaj je, odkar je na čelu slovenske odbojke Metod Ropret, so tudi pogoji za delo v reprezentanci veliko boljši, na resnično visoki ravni, primerljivi z najboljšimi reprezentancami na svetu, česar v prejšnjih časih ni bilo, in vse to je pripomoglo k tem rezultatom.«

Zato tudi prva kolajna na evropskem prvenstvu leta 2015 ni bila več presenečenje. »Bila in ni bila, ampak dejstvo je, da je takrat ta ekipa dozorela, na roke pa so ji šle tudi določene zadeve. Vemo, da bi v Bolgariji lahko izpadla že v skupini, vemo, kako je bilo lani v Katovicah proti Poljski, ampak tako je v športu. Enkrat je sreča na tvoji strani, drugič ni.«

V osmini finala bo lažje

Nekateri že pred začetkom svetovnega prvenstva Slovenijo vidijo s kolajno, toda pot do nje bo dolga. Najprej bo treba priti iz skupine, v kateri je Kamerun na papirju najslabša ekipa, v njej pa sta še aktualni olimpijski prvak Francija, ki je letos zmagala tudi v ligi narodov, in Sloveniji vedno neugodna Nemčija. »Tisti, ki v tej skupini ne bo premagal Kameruna, ne more računati na napredovanje v osmino finala, vendar bodo tudi Kamerunci lahko zelo neugodni. Še zlasti ker bo šlo za prvo tekmo na svetovnem prvenstvu. Najpomembneje je, da pridemo iz skupine. Ker je sistem tekmovanja postavljen tako, da bomo kot domačini svetovnega prvenstva eni od nosilcev v osmini finala, bi morali na papirju dobiti nekoliko lažjega nasprotnika,« je v svojih napovedih previden Kšela, ki se je dotaknil tudi menjave selektorja 18 dni pred začetkom svetovnega prvenstva.

»Glede na to, da ima Gheorghe Cretu veliko izkušenj, o njegovi kakovosti pa govorijo tudi rezultati, se ne bojim, da se ne bi ujel z igralci. Na roke mu gre tudi to, da se ekipa med sabo dobro pozna, da je že dolgo skupaj, in to bi lahko bil pozitivni šok. V ligi narodov se, kljub temu da večine tekem niso igrali v polni zasedbi, ni igralo tako, kot bi se za to reprezentanco spodobilo. Predolgo smo se borili, da smo prišli vanjo, da bi jo lahko vzeli le za trening. Bomo videli, kako se bo izteklo, dozdajšnji odzivi igralcev so pozitivni, pristop je bil na vseh dozdajšnjih pripravljalnih tekmah dober.«

Želi si več gledalcev v ligi

V zadnjem času je veliko govora tudi o nepozabnem vzdušju na evropskem prvenstvu pred tremi leti, ko so bile Stožice razprodane. Vendar se ob tem pozablja, da šele od izločilnih bojev naprej. »Res je bilo nepozabno, ko se je iskala vstopnica več za odbojkarsko tekmo. Bojim pa se, da tudi zdaj, tako kot pred tremi leti, na prvih tekmah Stožice ne bodo polne, morda le proti Franciji, naprej pa bo seveda odvisno od rezultatov. Bi si pa želel, da bi bilo več gledalcev tudi na tekmah slovenske lige, ki je v zadnjih letih res močna, na visoki ravni in v kateri se igrajo dobre tekme. Vse to je povezano tudi z mediji, saj je odbojka v njih, razen ko gre za reprezentančne akcije, še vedno slabo zastopana.«

Kaj pa prihodnost slovenske odbojke, saj imamo eno najstarejših reprezentanc na svetovnem prvenstvu, če ne celo najstarejšo? Ali je v Sloveniji dovolj odbojkarskega materiala? »Težko je reči, da ga je dovolj, vendar v dveh, treh letih vedno najdemo vsaj deset igralcev, ki so konkurenčni. Vendar pa kakšne velike širine nimamo, čeprav se je po evropskem prvenstvu 2019 povečal vpis otrok, ki je potem zaradi covida-19 spet padel. Veliko otrok pride v odbojko šele, ko jim ne uspe v nogometu ali košarki, zato pravim, da iz te majhne baze res delamo čudeže. Skratka, tudi ko se bo ta generacija poslovila, imamo nekaj materiala, ki morda ne bo takoj osvajal kolajne, toda že vsaka uvrstitev v četrtfinale evropskih in svetovnih prvenstvih je velik uspeh,« je prepričan Iztok Kšela.

*** Tisti, ki v skupini ne bo premagal Kameruna, ne more računati na napredovanje v osmino finala, vendar bodo tudi Kamerunci lahko zelo neugodni. Iztok Kšela, odbojkarski trener

Janković: Slovenija bo osvojila zlato kolajno Na včerajšnji novinarski konferenci v Ljubljani pred bližnjim začetkom SP v odbojki za moške sta sodelovala predsednik OZS Metod Ropret in ljubljanski župan Zoran Janković. Govorila sta o številnih vidikih organizacije takšnega tekmovanja, seveda pa se nista mogla izogniti tudi napovedim o rezultatskih ciljih Slovenije. Medtem ko je bil Ropret v napovedih zelo previden, je Zoran Janković (Ropreta je označil za najuspešnejšega predsednika zveze v Sloveniji po številu osvojenih kolajn) v svojem značilnem slugu napovedal, da bodo Slovenci osvojili zlato kolajno: »Po treh srebrnih kolajnah na evropskih prvenstvih (2015, 2019, 2021, op. p.) pričakujem še zlato. Glede na prejšnja osvojena odličja so slovenski odbojkarji naši srebrni fantje, odslej pa bodo naši zlati fantje.« x dek