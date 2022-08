Idile v taboru nogometašev Olimpije je konec. Potem ko je sanjsko začela državno prvenstvo s šestimi zmagami brez prejetega zadetka, jo je porušila poškodba vratarja Matevža Vidovška, ki bo zaradi zloma dlančnice v roki na derbiju v Kopru počival najmanj dva meseca. Vidovšek je med najzaslužnejšimi za izjemen start Olimpije, saj je s svojimi obrambami na derbijih z Muro, Mariborom in Koprom klubu prinesel vsaj šest točk. To je pravo nasprotje predhodnika Ivana Banića (Vidovšek je bil njegova rezerva), ki je z začetniškimi napakami razprodal vsaj deset točk, kar je Olimpijo stalo naslova državnega prvaka. Čeprav je Vidovšek v slovenski ligi branil šele na sedmih tekmah (zadnji krog minule sezone in šest v letošnji sezoni), kaže izjemno zrelost, saj je glasen pri poveljevanju v obrambi in z neverjetnimi obrambami vnaša mir v ekipo.

V golu Olimpije Pintol ali Mauricio

Kot vse kaže, Olimpija ne bo iskala novega vratarja, ampak bo sezono nadaljevala z Denisom Pintolom in Žanom Mauriciom, ki sta brez prvoligaških izkušenj. Dvaindvajsetletni Pintol je v Olimpijo prišel poleti iz ajdovskega Primorja, pred tem pa branil za Brda in Krko ter v drugi ligi zbral 67 tekem, na katerih je prejel 96 golov. Vratarske gene je podeloval po očetu Ismirju. Sedemnajstletni Mauricio je član mladinske ekipe Olimpije. Uradno je član kluba še vedno Nejc Vidmar, vendar z novim vodstvom ni v dobrih odnosih. Odsotnost Vidovška se bo torej poznala, vendar trener Albert Riera doslej ni niti enkrat potožil zaradi pomanjkanja igralcev, ampak povsem zaupa tistim, ki jih ima na razpolago. Zasedba je značajsko dobro uravnotežena s kombinacijo slovenskih fantov in tujcev. S prihodom trenerja iz Španije, okrepitev iz Argentine, Avstrije, Litve in Portugalske se je spremenila miselnost v slačilnici in je pravo nasprotje od ostalih slovenskih klubov, ki največ kadrujejo na področju nekdanje Jugoslavije.

Čeprav so v slovenski ligi odigrali že šest krogov, se realna razmerja sploh še niso pokazala. Prava podoba ekip bo znana šele v konec avgusta, ko se konča prestopni rok. Slovenski klubi bodo za preživetje še prodajali najboljše igralce, obenem pa kupovali manjkajoči kader, med katerimi so najbolj iskani napadalci. Klubi bodo z nakupi čakali do konca, saj bodo brezposelni igralci v iskanju službe v zadnjem trenutku pristali na nižje plače, kot so jih zahtevali pred mesecem ali dvema.

Olimpija ima ob zajetni prednosti šestih točk pred Koprom in 14 pred Mariborom kar nekaj močnih prodajnih adutov (Ratnik, Sešlar, Elšnik...), ki pa jih nujno potrebuje v boju za naslov prvaka. Uspešnost Olimpije v boju za vrh bo odvisna predvsem od tega, ali bo vodstvu kluba uspelo zagotavljati denar za sprotno poslovanje in poplačilo upnikov ter pisarne napolnilo s pravimi kadri brez grehov iz preteklosti.

Strah, da Maribor postane poligon Dinama Zagreb

Kot vse kaže, je v tujini največ zanimanja za igralce Kopra. Potem ko so poleti odšli prvokategorniki Colley, Bručić in Jelić Balta, se je poslovil še branilec Žužek, veliko pa je zanimanje za Parrisa in Vešnerja Tičića. Predsednik kluba Ante Guberac je po porazu z Olimpijo zagrozil, da bo zapustil klub, ker je bil zaradi neposredovanja tehnologije VAR oškodovan za enajstmetrovko proti Olimpiji. Ob takšnih napovedih je treba upoštevati, da Guberac nogomet doživlja čustveno, vodenje kluba pa je zanj strast in hobi brez katerega bi mu hitro postalo dolgčas. Kakšna bo javna podoba slovenske lige, bo odvisno tudi od dosežka Maribora v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Slovenske prvake jutri ob 19. uri v Cluju čaka tekma leta. Z uvrstitvijo v skupinski del bi izpolnil tekmovalni cilj in napolnil blagajno za normalno poslovanje, medtem ko bi neuspeh zamajal položaj nekaterih v klubu, predvsem prvega kadrovnika Marka Šulerja. Del slovenske strokovne javnosti se boji, da bo Maribor s prihodom novega trenerja Damirja Krznarja s Hrvaške postal poligon za razvoj nogometašev zagrebškega Dinama.