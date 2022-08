Za slovensko košarkarsko reprezentanco je sproščenega obdobja konec. Potem ko so lahko izbranci selektorja Aleksandra Sekulića na pripravljalnih obračunih preizkušali taktične zamisli brez obremenjevanja glede posledic morebitnega poraza, ki ga na koncu tudi ni bilo, tega udobja v prihodnje več ne bo. Pred evropskim prvenstvom jih čakata sila pomembni prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Če želijo prihodnje leto sodelovati na turnirju najboljših reprezentanc na svetu, ki bo potekal v Indoneziji, na Japonskem in na Filipinih, potem sta zmagi v četrtek proti Estoniji in v nedeljo proti Nemčiji praktično obvezni. S tem bi bero uspehov v skupini J dvignili na šest, kar pomeni, da bi oslabljenemu moštvu na preostalih štirih tekmah novembra (Izrael, Nemčija) in februarja (Estonija, Izrael) prihodnje leto po vsej verjetnosti za izpolnitev cilja zadostovala že ena zmaga.

Selektorji na trnih

Ob piljenju taktičnih zamisli je moral strokovni štab slovenske reprezentance med pripravami misliti tudi na fizično pripravljenost posameznikov in prilagajanje obremenitev. Evropsko prvenstvo je, v kolikor se moštvo poteguje za odličja, fizično in psihično izredno naporno, kar so reprezentanti izkusili leta 2017, ko so bili po koncu povsem izpraznjeni. Pred prvenstvom stare celine jih to pot čakata še omenjeni kvalifikacijski tekmi, kjer varčevanja z močni ne bo, kar je približno tako, kot da bi evropsko prvenstvo podaljšali za sedem dni. Ritem bo torej neizprosen, situacija pa edinstvena za vse izbrane vrste. Še najbolj pa na trnih pušča selektorje, ki ob tem trepetajo za zdravje igralcev. Aleksander Sekulić je lahko v tem pogledu zadovoljen, saj so njegovi izbranci zdravi in pripravljeni na napore, medtem pa lahko skoraj dnevno spremljamo, kako se daljša seznam poškodovanih posameznikov v drugih ekipah.

»Z obračunom proti Hrvaški smo zaključili s pripravljalnim delom, ki je minil izjemno hitro. Za nami je šest pripravljalnih tekem in ocenjujem, da smo že v solidni formi. Vsekakor pa še nismo tam, kjer si želimo biti na evropskem prvenstvu, kar je nekaj povsem normalnega. Srečujemo se s specifično situacijo, saj sta pred nami izjemno pomembni kvalifikacijski tekmi z Estonijo in Nemčijo. Običajno trenerji tik pred prvenstvom skušamo igralce tudi malo odpočiti, zdaj pa sta pred nami obračuna, na katerih bomo morali dati svoj maksimum, če želimo biti uspešni. Že v četrtek nas čaka dvoboj z Estonijo, ki se je že izkazala za zelo žilavega in zahtevnega nasprotnika ter je pripravila že nekaj presenečenj. Na tekmeca se moramo pripraviti dobro taktično in mentalno. Želimo se uvrstiti na svetovno prvenstvo in se zavedamo pomembnosti tekem. Verjamem, da bomo našli pravi način, kako se jih lotiti in da bomo po koncu zadovoljni ter hkrati pripravljeni na evropsko prvenstvo,« razmišlja Aleksander Sekulić.

Nikolić tako uživa, da o klubu ne razmišlja

Slovenski selektor se bo moral po kvalifikacijskih tekmah proti Estoniji in Nemčiji »pozabavati« še s krčenjem reprezentančnega seznama, saj lahko na evropsko prvenstvo pelje le dvanajsterico. Po do zdaj videnem bi bilo veliko presenečenje, če ne bi s spiska odpadla Luka Rupnik in Jakob Čebašek. Mesto na njem ima zagotovljeno Aleksej Nikolić, ki je prva menjava s klopi na mestu organizatorja igre. 27-letni Postojnčan je odigral ključno vlogo v finalu evropskega prvenstva leta 2017, saj je po poškodbah najprej Luke Dončića in nato Gorana Dragića v zaključnih minutah proti Srbiji neustrašno vodil soigralce. »Kemija v reprezentanci je ostala na isti ali pa je morda še na višji ravni, kot je bila leta 2017. In to je resnično najbolj pomembno. V klubu, kjer sezona traja osem mesecev, je drugače. V reprezentanci pa so odnosi najbolj pomembni. Če je dobro vzdušje, potem je vse precej lažje,« pravi Aleksej Nikolić.

Kje bo igral v prihodnji sezoni, zaenkrat še ne ve, a ga to ne obremenjuje. »Če sem povsem iskren, o tem sploh ne razmišljam, saj tu enostavno preveč uživam,« izpostavlja. Besede športnega direktorja Cedevite Olimpije Sanija Bečirovića, da ga letos niso klicali, ker jih je lani zavrnil, ga niso zmotile. »Lani sem res dal prednost igranju v tujini. Letos me niso poklicali, a ne vidim težav. Imajo svojo filozofijo in prioritete. Želim jim vso srečo in čim več zmag.« Tudi zanj je spored reprezentančnih tekem nekoliko nenavaden, a ga jemlje kot nekaj, na kar ne more vplivati. »Takšen je koledar Fibe in je za vse enak. Bomo pa morali dobiti tekmi z Estonijo in Nemčijo, da nam bo potem lažje. Vsekakor ne bo lahko, predvsem proti Nemčiji ne, ker bo pred domačimi navijači močno motivirana. Sicer berem, da imajo težave s poškodbami, a na to se ne bomo ozirali.«