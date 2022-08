Ugledni strokovnjaki kot strankarski vojščaki

Udobna večina koalicijskih poslancev v državnem zboru ter njihovi deklarativno konstruktivni kolegi iz vrst opozicijskih krščanskih demokratov nakazujejo možnost spreminjanja ustave, za kar je potrebna dvotretjinska večina v državnem zboru. Spremembe, ki smo jih v Dnevniku predstavili v ponedeljek, ne posegajo drastično v družbeno ureditev, hkrati pa močno krepijo demokracijo (sprememba volilne ureditve, ki bi povečala vpliv volilca na izbiro poslanca) in neodvisnost sodstva (umik imenovanja sodnikov iz državnega zbora). V čem je torej težava, da so te spremembe v predalu že leta in da niti aktualna sestava državnega zbora ni nikakršen garant, da bo do njih dejansko prišlo? Tisti, ki jih morajo v državnem zboru sprejeti, se morajo odreči delčku lastnega vpliva in moči.