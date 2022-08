Ukrajina danes praznuje 31. obletnico neodvisnosti oziroma osamosvojitve od Sovjetske zveze, kar letos sovpada s točno pol leta trajajočo rusko agresijo, za katero oblasti v Kijevu že več dni ocenjujejo, da se bo danes oziroma v dneh okoli obletnice neodvisnosti še stopnjevala. Zato so slovesnosti ob državnem prazniku močno omejili, ZDA pa so svojim državljanom svetovale, naj nemudoma zapustijo državo.

Kijev ostaja kljubovalen. Včeraj je potekal drugi mednarodni forum Krimska platforma o tem, kako polotok, ki so ga je Rusija priključila leta 2014, vrniti pod okrilje ukrajinske države. »Vse se je začelo na Krimu in vse se bo končalo na Krimu,« je na forumu dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Po njegovem vrnitev Krima, kjer se v minulih tednih stopnjujejo ukrajinski napadi na ruske vojaške cilje, ni pomembna zgolj za povrnitev varnosti v regiji, temveč tudi za ponovno oživitev mednarodnega prava in reda.

Bitka volje in logistike

Po uvodnih besedah Zelenskega se je na konferenci zvrstilo okoli 40 svetovnih voditeljev, ki so drug za drugim poudarjali zavezanost pomoči Ukrajini, njeni ozemeljski celovitosti in obsojali rusko agresijo. Govoril je tudi slovenski predsednik Borut Pahor, ki je Rusijo pozval k umiku z mednarodno priznanih meja Ukrajine, napovedal je tudi, da bo Slovenija ostala zavezana politični, vojaški in humanitarni pomoči Ukrajini.

K nadaljevanju podpore Ukrajini so se obvezali številni sodelujoči na konferenci, med drugim nemški kancler Olaf Scholz, kanadski premier Justin Trudeau, britanski premier Boris Johnson, francoski predsednik Emmanuel Macron, italijanski premier Mario Draghi, predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik evropskega sveta Charles Michel. »Naša odločnost se ni spremenila. Pripravljeni smo jo ohraniti na dolgi rok,« je denimo dejal Macron.

Podobno sporočilo je poslal generalni sekretar zveze Nato Jensn Stoltenberg: »Prihaja zima in težko bo. Kar vidimo zdaj, je mučna vojna izčrpavanja. To je bitka volje in bitka logistike. Zato moramo dolgoročno vzdrževati našo podporo Ukrajini.« Johnson je druge svetovne voditelje pozval, naj ne dovolijo Rusiji po vzoru Krima pripojiti drugih delov ukrajinskega ozemlja.

Previdni tudi številni Kijevčani

Medtem ko je potekal virtualni vrh, so se prav zaradi groženj ruskih napadov na civilno infrastrukturo – ZDA so to oceno podale na podlagi obveščevalskih podatkov – številni prebivalci Kijeva odločali, da iz previdnosti zapustijo prestolnico. »Obstaja nevarnost, da bo Rusija poskušala udariti zato, da bi kompenzirala nezmožnost doseganja uspehov na bojišču oziroma vse napake zadnjih šestih mesecev,« je ocenjeval svetovalec Zelenskega Aleks Rodnijanski.

Premiki na frontnih črtah so v zadnjih tednih majhni. Ruske sile poskušajo zavzeti vso provinco Doneck, v hersonski regiji poskušajo razbiti partizanske napade ukrajinskih upornikov, še naprej pritiskajo tudi proti Harkivu. Vnovič so se boji razplamteli v Zaporožju v bližini jedrske elektrarne, ukrajinske rakete so po navedbah samooklicanih oblasti Donecka zadele sedež njihove uprave.

V Združenih narodih so medtem zaskrbljeni, da v zasedenem Mariupolju ruske oblasti načrtujejo sojenja vojnim ujetnikom v okoliščinah, ki bi pomenile vojni zločin. Že pred časom so tamkajšnje okupacijske oblasti najavljale, da bodo do konca poletja začeli soditi pripadnikom Azovskega odreda, ki so do predaje skupaj z več sto civilisti branili železarski kompleks Azovstal. V uradu visokega komisarja ZN za človekove pravice so zaskrbljeni nad podobami, ki so jih zasledili v medijih, da namreč v Mariupolju za začetek sojenja pripravljajo velike železne kletke, v katerih bodo obtoženi spremljali sodni proces.