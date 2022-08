Napetosti med Hrvaško in Srbijo se znova povečujejo zaradi obtožnice proti štirim hrvaškim pilotom, ki so jo spisali na posebnem oddelku beograjskega višjega sodišča za vojne zločine. Zahtevo za začetek sojenja je zdaj odobrilo beograjsko prizivno sodišče. Posebni oddelek pa pripravlja obtožnico še proti trem visokim častnikom hrvaške vojske.

Kot piše v obtožnici, so trije piloti oficirji po poveljniški liniji ukazali napad »hrvaškega letalstva na civilno prebivalstvo, ki ni sodelovalo v bojih«. Četrti obtoženi pa naj bi, tako kot še dva neidentificirana pilota, napade dejansko izvedel. Zaradi tega naj bi bili na ozemlju Bosne in Hercegovine krivi za »smrt in poškodbe več civilistov srbske narodnosti«. Tako naj bi jih deset umrlo na cesti med Bosanskim Petrovcem in Ključem, četudi je hrvaški pilot videl, da ne gre za vojaški cilj, še trije pa v napadu na kolono na cesti med Bosanskim Novim (zdaj Bosanski Grad) in Prijedorom, navaja obtožnica, ki jo povzemajo srbski mediji.

Beograjsko višje sodišče je decembra 2021 formalno odredilo pripor za četverico, med katero je tudi 67-letni Vladimir Mikac s Ptuja. Seveda jih Hrvaška ne bo izročila in jim bodo v Beogradu sodili v odsotnosti.

Namig Zagreba o blokadi v EU

S hrvaškega ministrstva za pravosodje so v odgovor na odobritev začetka sojenja sporočili, da v tem primeru ne priznavajo pristojnosti beograjskih sodišč. Hrvaški minister za pravosodje Ivan Malenica je na twitterju zapisal: »Nesprejemljivo je, da hoče Srbija prevzeti vlogo haaškega sodišča. Ne glede na to, kaj poskušajo, pa so dejstva očitna. Nevihta je bila legitimna akcija osvoboditve hrvaškega ozemlja. Naši generali so oproščeni, mednarodni preiskovalci pa v tem primeru niso našli dokazov o vojnih zločinih.«

V pogovoru za televizijo RTL je Malenica dejal, da bo Hrvaška uporabila vsa sredstva, da prepreči razpis mednarodne tiralice za četverico pilotov. Na vprašanje, ali bo Hrvaška blokirala Srbijo na njeni poti v EU, pa je dejal: »Takšen način in takšni zakoni, kot jih vidimo v Srbiji, ta zloraba kvazijurisdikcije, z vsem tem neka država ne more stremeti k vstopu v EU. Hrvaška mora izkoristiti vse pravne mehanizme, ki jih ima na voljo. Zahtevali smo, da se kvazijurisdikcija umakne in posamezna vprašanja rešujejo bilateralno.«

Ugledni zagrebški odvetnik Anto Nobilo pa meni, da bi hrvaška država morala prevzeti obrambo štirih pilotov. Prepričan je, da je mogoče najti dokaze o tem, da piloti niso zagrešili zločinov. Za televizijo N1 je dejal: »Nekdo mora oditi v arhive in opraviti preiskavo, narediti intervjuje z ljudmi, ki so delali v letalskih vojaških oporiščih. Nadalje se je treba povezati s kolegi v Beogradu in najeti odvetnike, ki bodo dobro plačani, pri čemer lahko država krije stroške za čim boljšo obrambo pilotov.«

Beograjska obtožnica navaja tudi besede Franje Tuđmana, prvega predsednika Hrvaške. Na sestanku tik pred začetkom Nevihte je dejal, da je cilj akcije »zadati takšne udarce, da bodo Srbi praktično izginili«. Dodal je, da je Srbom sicer treba zagotavljati državljanske pravice in jih javno pozivati, naj se ne izseljujejo, hkrati pa naj jim radio, televizija in letaki sporočajo, v kateri smeri naj zapuščajo Hrvaško.