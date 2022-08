Propaganda kot improvizirano krpanje

Ali lahko upamo na preobrat ali pa bodo stvari drsele naprej po ustaljenih tirih in vedno hitreje? O možnem preobratu se vprašujejo analitiki in komentatorji dogajanja v Ukrajini, ki ne plavajo s tokom zahodne propagande. Eden med njimi ugiba, ali se morda približujemo točki, ko bo postalo nemogoče zahodni javnosti še naprej prikrivati realnost. Ko govori o realnosti, misli na položaj na vojaški fronti v Ukrajini, kjer Rusi kljub vse večjemu zahodnemu angažmaju nezadržno napredujejo, pa tudi na boleč poraz Zahoda v ekonomski vojni proti Rusiji. Če bi pogledali čez plot evropskega in anglosaškega sveta, v katerega smo zaprti, bi videli, da Zahod štirih petin svetovnega prebivalstva ne obvladuje več niti ideološko. Šojgu in Putin sta v govorih prejšnji teden na moskovski konferenci za mednarodno varnost ponudila koherenten in prepričljiv ideološki odgovor na zahodno propagando, vsaj kar zadeva mednarodne odnose. Ta odgovor resonira v večini sveta.