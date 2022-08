Prvič, TEŠ, Premogovnik Velenje (PV) in HSE niso nikogar zavajali. Možnost uvoza premoga, ki bi ga dodajali lignitu iz Premogovnika Velenje, smo od leta 2014, torej še pred izgradnjo bloka 6, preučevali že trikrat, in sicer nazadnje spomladi leta 2022, ko smo hkrati s preučevanjem možnosti za zadostitev zahtevam Vlade RS po povečanju strateških zalog premoga začeli preučevati možnosti udejanjanja uvoza premoga za dodajanje velenjskemu lignitu, kar zajema tako preizkuse testnih količin kot tudi pripravo obnovljene vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za blok 6. Predlog končne odločitve je namreč odvisen od več dejavnikov in terja tehten premislek o tehničnih in okoljskih ter ekonomskih parametrih, ki opredeljujejo prihodnje obratovanje TEŠ.

Drugič, novinarka se sprašuje, zakaj so se v HSE raje odločili za uvoz premoga kot za povečanje izkopa domačega. Za preskrbo TEŠ z zadostnimi količinami ustrezne kakovosti premoga je odgovoren Premogovnik Velenje in torej ne krovna družba HSE. Podzemnih zalog lignita je v Velenju in Šoštanju po študijah PV za normalno obratovanje TEŠ sicer dovolj, žal pa povečana dinamika izkopa ni možna zaradi tehničnih in tehnoloških omejitev ter tudi posledic stebrnih udarov in težav z razpoložljivo jamsko kvalificirano delovno silo. Denimo sanacijska dela po nedavnem stebrnem udaru bo treba opraviti ob vseh drugih izzivih za doseganje želene proizvodnje ter težnjah lastnika po višjem izkopu premoga zaradi energetske krize. Dodatno težavo predstavljajo neto zmanjševanje števila zaposlenih zaradi odhodov kljub intenzivnemu zaposlovanju, nezanimanje za rudarski poklic in naraščanje bolniških odsotnosti v PV.

Tretjič, novinarko preseneča odločitev za nakup premoga v času, ko je povpraševanje po tem energentu izjemno visoko. Ne gre za slabo poslovno odločitev, kot želi prikazati, ampak razumsko preučevanje možnih poslovnih ukrepov, ki so posledica spremenjenih razmer na relevantnih energetskih trgih ter v internih proizvodnih kapacitetah in potrebah (izjemno slaba hidrologija, spremenjene tržne razmere, povečana potreba TEŠ po premogu, trenutne in kratkotrajne omejene možnosti izkopa v PV) in ki so glede na indikativne cene premoga v razmerju do prodajnih cen električne energije, ki se iz le-tega proizvaja, tudi ekonomsko upravičeni. Premogovnik Velenje je ne glede na časovno naključje, ki ga omenja novinarka, obvezan preučiti možnosti povečanja strateških zalog premoga na deponiji ter s tem pripomoči k zmanjšanju negotovosti, ki vplivajo na delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema.

Četrtič, izračuni cen in količin potencialno uvoženega premoga, o katerih špekulira novinarka, so napačni, realne številke bodo po naših ocenah tudi za polovico nižje od prikazanih in interpretiranih v članku. Točni izračuni še niso pripravljeni in so odvisni od več dejavnikov (energijske vrednosti premoga, sestave oz. okoljske sprejemljivosti premoga, transportnih možnosti, primernosti mešanja z velenjskim lignitom, ekonomike itd.). Predvsem pa jih do zaključka potencialnih komercialnih pogajanj ne moremo razkrivati, saj bi bilo to poslovno nedopustno.

In nenazadnje, končna odločitev o uvozu premoga v nasprotju s trditvami in celotno sporočilnostjo članka sploh še ni bila sprejeta.

mag. Petja Rijavec, strokovna sodelavka za korporativno komuniciranje skupine Holding Slovenske elektrarne (HSE), d. o. o., Ljubljana