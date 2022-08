Brestanica. Najboljša vina, vrhunska kulinarika, domače, lokalne sestavine. To je temelj blagovne znamke Okusi Posavja, ki so jo posavski gostinci, vinarji in ponudniki lokalno pridelane hrane skupaj s Centrom za podjetništvo in turizem (CPT) Krško uradno registrirali pred dvema letoma, čeprav jo skupaj »živijo« že več kot desetletje. Z njo so tako le še utrdili povezovanje in sodelovanje na področju razvoja posavske gastronomije.

Za razvoj regije je nujno povezovanje

Eden tistih, ki so zraven že od samih idejnih začetkov, je priznani posavski gostinec Srečko Kunst. »Vsi se zavedamo, da če želimo nekaj narediti za razvoj in večjo dodano vrednost, je to mogoče le kot povezovanje celotnega območja, nujno je povezovanje tudi s ponudniki kulturnih dogodkov. Da privabimo kakovostnega gosta, moramo biti zanimivi vsi, celotna pokrajina mora delovati povezano,« razmišlja Kunst. Pri tem izpostavlja eno najvidnejših posavskih kulinaričnih posebnosti, meso krškopoljskega prašiča, avtohtone slovenske pasme, ki izvira prav iz Posavja. »Če se bomo vsi trudili za razvoj te kulinarične posebnosti, jo bomo pripeljali na zavidljivo raven, kajti sama surovina, torej meso krškopoljca, je res izjemna. Zato morajo biti rejci dosledni pri reji, mi pa razmišljati o tem, kako ga bomo v najboljši obliki spravili na krožnik do gosta.«

»V Posavju se da preživeti nekaj odličnih dni oddiha v smislu dobre kulinarike, vina, kulture in vsega, kar še sodi zraven,« poudarja Miha Ritonja, enolog na posestvu Albiana, ki v zadnjih letih opaža ogromne premike na področju posavskega vinarstva. »To ni le želja po več, ampak so tudi sami produkti iz leta v leto na višji ravni. Prepoznavajo nas tako domači kot tudi svetovni kritiki, sommelierji. Vedno več posavskih vin prihaja v vrhunske restavracije, kar pomeni, da hodimo po pravi poti,« je prepričan. Kot pravi, se ogromen preboj dogaja s posavskimi peninami, pa tudi z belimi elegantnimi vini in modro frankinjo. »Posavje je trenutno na točki, ki jo moramo izkoristiti. Vremenski pogoji so nam dani, tehnologije, ki jih uporabljamo, so novejše. Vse to počnemo skupaj, z odprtim odnosom med vinarji, veliko se družimo, pogovarjamo. In Okusi Posavja so krasen pokazatelj, da če sodelujemo, če se združimo, smo lahko izjemno močni in uspešni. Zavedamo se, da smo na začetku lepe poti in da bo treba še ogromno delati. Toda prav to nas žene naprej,« še pravi mladi enolog.

Ocenjevanje za vstop v blagovno znamko

Projekt Okusi Posavja traja že več kot desetletje. Kot pravi direktorica CPT Kristina Ogorevc Račič, pa so se v preteklem letu skupaj s ponudniki odločili za korak naprej in najeli neodvisne ocenjevalce. Šola okusov Vivi je tako oblikovala kriterije za vstop ponudnikov kulinarike, vin, piv in pridelkov v blagovno znamko Okusi Posavja. Na dvodnevni delavnici, ki se je je udeležilo okoli 40 ponudnikov, jih je dvaindvajset takoj pristopilo k ocenjevanju za blagovno znamko. Trenutno so na polovici ocenjevanja. Kot pravi Ogorevc-Račičeva, morda v prvem krogu ne bodo vsi izpolnjevali kriterijev. »Je pa to lahko lepa popotnica za napredovanje, kajti namen ocenjevanja ni rangiranje, ampak razvoj ponudnika k odličnosti.« Pristop v blagovno znamko je odprt ves čas in na voljo vsem, ki izpolnjujejo kriterije, ki so zelo obširni, od samega ambienta, strežbe, znanja do vinske karte, jedilnega lista, kakovosti hrane. »Želimo si, da bi bila blagovna znamka sinonim butičnosti, kakovosti naše regije, da bi s tem tudi privabili čim več kulinaričnih gostov,« dodaja.

Da bi ljudi spomnili ali jim približali posavsko gastronomijo, posavski gostinci, vinarji in ponudniki lokalno pridelane hrane od leta 2017 v septembru pripravljajo niz dogodkov pod skupnim naslovom Mesec okusov Posavja. Med 25. avgustom in 30. septembrom se bo zvrstilo deset vrhunskih gastronomskih dogodkov. »Ne želimo povečevati števila dogodkov, ampak dvigati njihovo kakovost. Želimo si vrhunskosti, da torej nekdo, ki pride v Posavje, pokusi najboljše vino, okusi najboljšo kulinariko, letos pa smo dodali še izobraževane vsebine,« poudarja koordinatorica Okusov Posavja Ksenja Kragl. Dogodki bodo potekali v restavracijah in vinskih kleteh, na ulice starega mestnega jedra Krškega se po dveh letih vrača tudi ulični festival Okusi Posavja, na katerem se bo predstavilo deset najboljših ponudnikov kulinarike, vina in piva v regiji. Kot dodaja Kraglova, vsako leto stremijo k trajnosti. Obiskovalec bo lahko stekleni kozarec za pokušino vin prinesel s seboj ali pa zanj na festivalu odštel tri evre. x