Tudi ta tura bi bila zanimiva tako za turiste kot za študente arhitekture in urbanistike, saj predstavlja tako rekoč živi laboratorij tega, kaj pomeni kršitev vseh pravil njihovih strok. Kvart med Celovško in Stegnami, kjer so se nam nekoč Celovški dvori zdeli pretiravanje, se dograjuje in deformira, kot da smo v predmestju kakšne tretjesvetne države. Tam z Jankovićevim žegnom raste monstrum, ki uteleša delovanje kapitalske pesti novih in novih, vedno močnejših investicijskih nasilnežev, ki so zabarikadirali Celovške dvore z vseh strani, ki gradijo stolpnici tako rekoč na pločniku najbolj prometne in najbolj glasne ceste v mestu in ki se zrcalita v dveh nastajajočih stolpnicah na severnem robu. Vmes pa en sam beton. In velika štacuna, kajpak. To je igrišče naložbenih blaznosti, kot da smo v prvi fazi neokapitalizma, ne pa v kataklizmi.

Po drugi svetovni vojni so po velikem delu Evrope ob naraščanju populacije in priseljevanja s podeželja v mesta na obrobjih mest začeli graditi velike stanovanjske soseske. V Franciji so jim rekli HLM, stanovanja s skromnimi najemninami. Vanje so se stekali revni Francozi, predvsem pa priseljenci iz Magreba in drugih bivših kolonij. V eni teh stolpnic sem v otroštvu, prebivalka manjšega slovenskega bloka, videla na vratih viseti kurji krempeljc in izvedela, da odganja zle duhove. A žal, ni mu uspelo. Pregosto pozidana »soseska«, aglomeracija ljudi brez šol, vrtcev, zdravstvene oskrbe, brez urejenega javnega prostora in bilke trave, je bila za bivanje nevzdržna, sprožala je delinkvenco, socialno bombo. Sledil je beg tistih, ki so imeli kam. In na koncu rušenje.

Ta novodobna betonska favela v Ljubljani bo enako »življenju prijazna«, le najemnine ne bodo skromne. Nasprotno, to so ničvredna, a draga stanovanja, ker je v ceno že vključena njihova dobičkonosnost, se pravi oddajanje, predvsem tisto najbolj donosno, preko Airbnb. Ta betonada ni namenjena družinskemu življenju, to je naložba za naložbenike, ki le še poglablja neznosne ljubljanske stanovanjske razmere za vse, ki so odvisni od pošastno dragega ljubljanskega najemnega trga.