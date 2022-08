Kakšno bo jutri vreme v Budimpešti?

Pustimo ob strani, da veličastni ognjemeti zaradi nepotrebnega trošenja denarja, poleg onesnaževanja okolja in vznemirjanja živali, niso več moderni. Ta trend do glavnega mesta Madžarske še ni prišel. V Budimpešti so v soboto načrtovali največji ognjemet, kar jih je kdaj videla Evropa. Ker pa so meteorologi za tisti večer z veliko verjetnostjo napovedali nevihte, so dogodek seveda prestavili. Ker ne bo neki dež pokvaril rekordnega ognjemeta, kajne. Nevihta se je potem premaknila za nekaj kilometrov in zadela vzhod države. Nad Budimpešto je bilo še kar v redu ...