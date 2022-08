Po treh dneh kolesarjenja po ravninski Nizozemski, se je 77. Vuelta nadaljevala v Španiji. Kolesarji so se preselili v hribovito Baskijo in na sporedu je bila prva etapa, na kateri so svojo formo kazali tudi kapetani za končno zmago.

Kolesarje je na 152,5 kilometra trase od Vitorie–Gasteiz do Laguardie čakalo več kot 2000 višinskih metrov in dva kategorizirana vzpona. Za Baskijo sicer »lahka« etapa, a dodaten čar je četrti etapi dal še zaključni kilometrski zid v kraju Laguardia.

Nizozemsko moštvo tudi na dirki po Španiji kaže svojo moč in ničesar ne prepušča naključju. Po tem, ko so dobili uvodni ekipni kronometer in se je kapetan Primož Roglič izkazal za izjemnega moža ter prepustil majico vodilnega v skupnem seštevku svojim kolegom v moštvu, ki so si nato izmenjavali majico na prvih etapah, je ta danes končala na ramenih kapetana ekipe.

32-letni Slovenec je že na zadnjem vzponu, 15 kilometrov do cilja pokazal, da ga številne kritike kolesarskih strokovnjakov ne mečejo iz tira in je vnovič odločen vsem zapreti usta. Silovito je odgovoril na napad svetovnega prvaka Juliana Alaphilippa na vrhu vzpona in onemogočil njegov napad. Razredčena glavnina je nato po divjem spustu skupaj prišla v zadnji kilometer.

Drugi kolesar sveta in aktualni olimpijski prvak v vožnji na čas je ves čas imel vse pod nadzorom. V zadnjih sto metrih pa se je zdelo, da je trenutno za razred močnejši od konkurence, čeprav še vedno čuti tudi manjše posledice padca v peti etapi letošnje dirke po Franciji. Izgledalo je, kot da niti ni na polno pritisnil na pedala, a se je z lahkoto prebil mimo konkurentov in zanesljivo slavil novo zmago na španskih cestah in tako suvereno začel tlakovati pot do rekordne četrte zaporedne zmage na španski pentlji.