Popoldne se bo oblačnost trgala, krajevne padavine bodo povsod ponehale. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem ob šibki burji do 30 stopinj Celzija.

V sredo bo delno jasno, več spremenljive oblačnosti bo v krajih na vzhodu. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne lahko nastane še kakšna manjša ploha. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, v krajih z burjo okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo delno jasno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte, ki bodo v petek pogostejše. Nekoliko topleje bo.

Vremenska slika: Od severa sega nad srednjo Evropo neizrazita vremenska fronta, nad Balkanom se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka. K nam ob severovzhodnih vetrovih doteka vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo dež ponehal, oblaki se bodo trgali. Ob Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V sredo bo delno jasno, popoldne lahko predvsem v Alpah in v Gorskem Kotarju nastane kakšna ploha. Burja ob Jadranu bo popoldne oslabela.