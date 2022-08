»Svojo kandidaturo razumem kot alternativo drugim znanim kandidatom. Ponujam drugačno vsebino, ponujam bogate izkušnje v diplomaciji, politiki in novinarstvu, zato lahko rečem, da sem primeren kandidat za visoko politično funkcijo,« je dejal Ivo Vajgl ob ponovnem vstopu na oder slovenske politike. Spomnil je, da je bil v liberalnih 60. letih 20. stoletja urednik študentske revije Tribuna, ob prelomnih letih 1991 je bil uradni govorec jugoslovanskega zunanjega ministrstva, kjer je po navodilih slovenske vlade vztrajal do ukaza, da se vrnejo v Slovenijo, nato pa je postal uradni govorec slovenskega zunanjega ministrstva in s svojimi zvezami pomagal v procesu osamosvojitve Slovenije. Nato je postal prvi slovenski veleposlanik na Švedskem, kjer je pokrival skandinavske in baltske države, bil je veleposlanik na Dunaju in v Berlinu, evropski poslanec pa dva mandata, kjer je bil izjemno angažiran v primeru težav Makedonije in Katalonije.

Nima programa, ima držo

Vajgl pravi, da nima programa, ker ga predsednik republike ne potrebuje, ima pa prepričanje in svoje delo. »Sem trdega zdravja, sem v dobri kondiciji in imam jeklene živce, kadar smo v stresni situaciji,« je dejal Vajgl.

Vajgla so ob predstavitvi kandidature podprli Spomenka Hribar, Iztok Simoniti, Rudi Rizman in Franci Kek. Spomenka Hribar ga je podprla, ker pri izboru novega predsednika ne bi smelo siliti v ospredje vprašanje, ali je zdaj čas za prvo predsednico, ker da je to po njenem žaljivo. »Ko se sprosti pomembna politična funkcija, ni pomemben spol, ampak se sprašujemo o strokovnosti osebe in ali bo delo opravljal strokovno in častno,« je dejala Spomenka Hribar. Diplomat Iztok Simoniti je dejal, da podpira Vajgla, pa ne zaradi politične in diplomatske kilometrine, »ampak zaradi drže, ki je spremljala to kilometrino«.

Rizman: Potrebujemo preudarne voditelje

Simoniti je spomnil, da je funkcija predsednika republike v Sloveniji bolj po naključju optimalno urejena, saj njegova moč sloni na drži in besedi, ki jo mora izrekati predsednik republike. »Kot tak ima predsednik republike možnost vmešavati se v vse javne zadeve, ki ogrožajo pravno državo ali socialno državo,« je dejal Simoniti. Sociolog Rudi Rizman je Vajgla podprl, ker sta Slovenija in Evropa pred največjo preizkušnjo po drugi svetovni vojni. »To pa je doba, ki zahteva preudarne voditelje. Nimamo tega razkošja, da bi na funkciji predsednika republike imeli osebo, ki bi se šele usposabljala, ali pa bil na začetku politične kariere. Vajgl ponuja in premore pomembne izkušnje na domači in evropski politiki. Verjamem v njegov politični pogum, da ne bo molčal, ko bo ogrožena demokracija. Avstrija, Nemčija in Italija imajo predsednike s podobnim profilom,« je dejal Rizman.