V petek, 26. avgusta, se v Ljubljani začne svetovno prvenstvo v moški odbojki, ki ga Slovenija skupaj s Poljsko gosti po »spletu naključij«. Predsednik Odbojkarske zveze Metod Ropert pravi, da je bila Slovenija prva v vrsti po odpovedi svetovnega prvenstva v Rusiji. Organizacija svetovnega prvenstva je naslednji v nizu uspešnih projektov Odbojkarske zveze, saj imamo »izjemne organizacijske, tekmovalne in navijaške sposobnosti«, je dejal Rupert.

Slovenija bo v skupinskem delu gostila 16 od 24 nastopajočih držav. Ropert poudarja, da v okviru svetovnega prvenstva pričakuje izjemne tekme, kljub temu, da je bilo časa za organizacijo in promocijo dogodka zelo malo. Stroške oganizacije prvenstva so ocenili na 5 milijonov evrov. Prav tako je izrazil zadovoljstvo nad uspešnim sodelovanjem Odbojkarske zveze in Mestne občine Ljubljana. »Naslednjih 12 let svetovnega prvenstva v Evropi ne bo,« je izpostavil in dodal, da je šlo za enkratno priložnost.

»Naša reprezentanca igra kot ekipa, so homogeni in to je tisto, kar nas dela močne«, še dodaja Ropert in ob tem navijače vabi na prihajajoče tekme. Ljubljanski župan Zoran Janković po treh srebrnih medaljah slovenske reprezentance tokrat pričakuje zlato. Poudaril je, da je naloga mesta, da omogoči primerne pogoje za tekmovanje, in ob tem ocenil, da bo v prihodnosti Stožice najverjetneje potrebno povečati. Prepričan je, da bo Slovenija najboljša gostiteljica do sedaj. Med drugim je pohvalil korektno obnašanje slovenskih odbojkarskih navijačev.

»Šport je brez dvoma najboljši promotor Slovenije v svetu«, je dejal Janković in dodal, da bo izvedba prvenstva pozitivno vplivala na ekonomsko stanje osrednoslovenskega turizma. Z obiskom navijačev iz tujine, reprezentanc in njihovih ekip bo turistični obisk Ljubljane velik. »S tem dogodkom podaljšujemo sezono«, še doda Janković. Ropert ob tem izpostavlja, da je bila osrednjeslovenska regija v obdobju turističnih bonov manj popularna destinacija, zato meni, da bo svetovno prvenstvo to popravilo.

Kljub sovpadanju svetovnega prvenstva v odbojki s košarkarskim prvenstvom, ki bo potekalo v Nemčiji, Ropert meni, da ne bo težav s tem, da bi bile Stožice polne. Športni navdušenci bodo pred tekmo lahko uživali v koncertu in radijskem prenosu Vala202 ter v navijaški coni. Vsaka kupljena vstopnica pa omogoča zastonj parkirišče in prevoz z javnim potniškim prometom.

Slovenski odbojkarji danes ob 20.30 igrajo prijateljsko tekmo proti iranski reprezentanci.