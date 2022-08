Deli severnega dela silosov so se zrušili že v preteklih tednih, potem ko je v objektih več tednov divjal požar, ki se je vnel zaradi fermentacije zalog žita ob visokih poletnih temperaturah.

Libanonska vlada je sicer iz varnostnih razlogov že aprila odredila zrušenje skoraj 50 metrov visokih silosov. Ti so v zadnjih dveh letih postali nekakšen simbolni opomin na katastrofo avgusta 2020. Ukrepanje so nato preložili, med drugim zaradi pritožb svojcev žrtev eksplozije, ki želijo silose ohraniti kot spomenik.

V eksploziji leta 2020 je bila uničena ali poškodovana več kot polovica libanonske prestolnice. Brez strehe nad glavo je ostalo med 250.000 in 300.000 ljudi. Silosi so takrat utrpeli večino posledic eksplozije v pristanišču in tako tudi zaščitil obsežna območja na zahodu Bejruta.