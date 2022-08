Policisti so bili v ponedeljek okoli 11. ure obveščeni o ropu na območju Viča. Ugotovili so, da je neznanec vstopil v frizerski salon in z nožem zahteval gotovino. Odtujil je nekaj deset evrov in zbežal s kraja dogodka. Bil je oblečen v črna oblačila, na glavi je imel črno masko z izrezom za oči. V dogodku ni bil poškodovan nihče, so pojasnili na PU Ljubljana.

V ponedeljek ob 15. uri pa se je rop zgodil tudi za Bežigradom. Trije neznanci so se z modrim in črno-belim skuterjem pripeljali do oškodovanca, ga fizično napadli, mu zagrozili z nožem in mu odvzeli gotovino ter vrednejše predmete. Oškodovali so ga za nekaj tisoč evrov. V dogodku je bil lažje poškodovan.

Eden izmed storilcev je močnejše postave, oblečeno je imel črno majico in črn brezrokavnik. Drugi je imel oblečene rdeče kratke hlače in črno jopico, so zapisali.

Policisti so bili obveščeni o ropu tudi danes ponoči ob 1. uri. Ta se je zgodil v Centru. Ugotovili so, da so do treh oškodovancev pristopili trije neznanci in jih fizično napadli ter jim odvzeli nekaj deset evrov gotovine. V dogodku sta bila dva oškodovanca lažje poškodovana.

Vsi moški so stari okoli 18 let, prvi je imel kratke lase, večji izrazit nos, manjše postave, bil pa je oblečen v sivo trenirko. Drugi je bil oblečen v kratke hlače iz džinsa, tretji pa v oranžno jopico.

Nekaj pred 1. uro pa se je rop zgodil tudi v Šiški. Policisti so ugotovili, da je do treh oškodovancev pristopilo sedem neznancev, ki so jih napadli in jim vzeli skiro. V dogodku so bili oškodovanci lažje poškodovani.

V vseh primerih policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil za izsleditev neznancev in bodo o vseh ugotovljenih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s PU Ljubljana.