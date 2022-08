Italijani so pameten narod. Vsaj, kar se hrane tiče. Le z nekaj osnovnimi sestavinami znajo pripraviti božanske jedi in ena izmed njih je prav ta juha. Potrebujete le olivno olje, česen, baziliko, paradižnik in kruh ter po želji še parmezan. Včasih so to juho pripravljali tisti najbolj revni, danes pa ta juha velja za specialiteto, o kateri govori ves svet.

Ta juha je odlična tudi takrat, ko želite porabiti kruh, ki je ostal in postaja že malo suh. Bolj je kruh suh, bolje bo popil vse sokove. Vendar pa juho lahko pripravite tudi s svežim kruhom, poskrbite le, da bo imel več skorje.

Za pripravo te božanske in neverjetno dišeče juhe uporabite svež paradižnik ali pa paradižnik iz konzerve. Poleti vsekakor uporabite svež paradižnik, tak, ki ga je sonce pridno božalo več dni, da je sladek in dišeč in sočen. Zunaj sezone pa uporabite pelate iz konzerve, ki jih pred dodajanjem v kozico pretlačite kar z rokami.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi):

2 pesti natrganega kruha

4 stroki česna

1 šopek sveže bazilike

2 žlici (olivnega) olja

sol, poper po okusu

1/2 žličke sušene bazilike (neobvezno)

2 pesti nakockanega paradižnika oz. približno 400 g (ali 1 konzerva paradižnikov iz konzerve)

1 l zelenjavne jušne osnove (ali vrele vode in zelenjavne jušne kocke)

1 velik ščepec čilijevih kosmičev (neobvezno)

parmezan (neobvezno)

Česen olupite in sesekljajte, paradižnik pa narežite na kocke (če želite, paradižnik lahko olupite – paradižnik za par minut potopite v vrelo vodo in olupite). Kruh natrgajte na koščke.

V kozici segrejte 2 žlici olivnega olja in na segretem počasi zmehčajte česen. Dodajte še polovico bazilike in po želji še čilijeve kosmiče. Česen kuhajte le minuto, ne sme se obarvati, ker sicer zagreni. Na zmehčan česen stresite paradižnik, posolite in popoprajte in kuhajte nekaj minut, da paradižnik spusti nekaj vode in da se že malo zmehča. Dodajte sol in poper ter po želji še malo sušene bazilike, nato pa prilijte jušno osnovo in kuhajte 10 minut. Juhi dodajte kruh, premešaje in kuhajte še nekaj minut, da se okusi prepojijo, kruh pa napije tekočine. Juho poskusite in po potrebi dosolite in dopoprajte. Če kruh slučajno popije preveč tekočine, te še malo dodajte. Če želite, lahko paradižnike in kruh kuhate dlje, da se kruh še bolj raztopi in dobite bolj pocasto juho, lahko pa kuhate manj, da so v juhi še koščki paradižnika in koščki kruha.

Postreženo juho okrasite z baziliko in pokapajte z olivnim oljem. Juho še popoprajte in po želji obogatite z nekaj sveže naribanega parmezana. Uživajte!