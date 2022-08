Pretekli teden je po spletu zakrožil posnetek plesoče finske premierke, ki je v javnosti sprožil različne odzive. Med drugim so na njo letele obtožbe, da je bila pod vplivom različnih substanc. Senna Marin je želela dokazati, da gre za lažne obtožbe, zato je opravila test na droge, ki je bil negativen.

Posebna svetovalka premierke, Iida Vallin je za časopis Helsingin Sanomat sporočila, da so jo testirali na prisotnost različnih drog, kot so amfetamin, konoplja, dekstropropoksifen, kokain, metadon in vrsto drugih narkotikov. Test ni zaznal nobenega izmed naštetih.

36-letna Marin je na tiskovni konferenci v petek povedala, da nikoli ni jemala mamil in da na zabavi 6. avgusta ni videla, da bi kdo uporabljal droge. Premierka je dejala, da je test opravila »zaradi lastne pravne zaščite in razjasnitve morebitnih dvomov«.

Finski mediji so med drugim poročali o trditvah – okrepljenih predvsem s skrajno desničarskimi in protivladnimi navedbami –, da je bilo na posnetku slišati glas, ki je kričal »tolpa moka,« kar naj bi se nanašalo na droge, vendar ni jasno, ali je bil izraz res uporabljen in kaj ta pomeni. Marin je novinarjem sporočila, da njena sposobnost sprejemanja pomembnih odločitev v tem času ni bila okrnjena, in dejala, da je zaužila le zmerno količino alkohola in »bi lahko odšla, da bi poskrbela za vladne naloge,« če bi bilo treba.

Dejala je, da ni počela nič drugega kot »plesala, pela, objemala prijatelje in pila alkohol,« in dodala: »Upam, da bo leta 2022 sprejeto, da tudi odločevalci plešejo, pojejo in hodijo na zabave.« Obenem je izrazila tudi razočaranje, da so posnetki prišli v javnost. »Bil je neškodljiv večer, ljudje so plesali in se zabavali, bil je eden najbolj smešnih večerov poletja, katerega priokus pa je dobil nerazumne razsežnosti,« je med drugim dejala in si zaželela, da bi ljudje lahko v miru uživali v zasebnem življenju.

Ženske ji s posnetki na družbenih omrežjih stojijo ob strani

Na množične kritike so se odzvale tudi številne ženske, ki so na družbenih omrežjih s heštegi #solidaritywithsanna začele objavljati lastne posnetke, v katerih plešejo, pojejo in uživajo v svojem prostem času.