Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, mora Dorsey glede na informacije, ki so pricurljale v javnost, Musku izročiti vso komunikacijo ali dokumente, povezane z dogovorom o prevzemu upravljalca družbenega omrežja, sklenjenim aprila letos, pa tudi vse informacije, ki se dotikajo lažnih ali neželenih računov in izračunavanja števila aktivnih uporabnikov Twitterja.

Sodni poziv se nanaša na vse, s čimer razpolaga Dorsey na omenjene teme od januarja 2019.

Musk, najbogatejši človek na svetu, je Twitter obtožil goljufanja, saj naj bi ga podjetje zavajalo glede ključnih vidikov svojega poslovanja, zlasti glede števila računov, ki da so v resnici vsiljeni ali robotsko vodeni profili.

Twitter je ostal pri ocenah, da boti predstavljajo manj kot pet odstotkov uporabnikov. Poleg tega so v tem tehnološkem velikanu izpodbijali Muskovo trditev, da ima pravico odstopiti od posla, če se izkaže, da je število botov napačno, saj da ni iskal informacij o tem, ko je vložil ponudbo za prevzem.

Podjetje Muska obtožuje, da si je izmislil to zgodbo, da bi se izognil poslu, ko se mu ni več zdel privlačen. »Muskove protitožbe, ki temeljijo na izkrivljanju in odkritem zavajanju, ne spremenijo ničesar,« so zapisali.

Njihovi odvetniki medtem že več tednov pošiljajo sodne pozive in zahtevajo dokumente ali izjave številnih ljudi, povezanih z odkupom, vodenjem Twitterjevih poslov in celo s holdingom, ki ga je ustanovil Musk.

Dogovor Muska s Twitterjem je sicer vključeval določbo, da bo stranka, ki krši pogodbo, v določenih okoliščinah plačala odstopnino v višini milijarde dolarjev, če posel pade v vodo.

Priprave na oktobrsko sojenje na sodišču v Delawaru, ki je specializirano za zapletene poslovne bitke z visokimi vložki, so medtem že stekle.